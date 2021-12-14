نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Platform الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد 2021 في المقال التالي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التابعة للمملكة العربية السعودية خلال الآونة الأخيرة عن التحديثات الخاصة بـ نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد، حيث أن هذا الأمر قد شغل ذهن الكثير من المواطنين داخل المملكة، وقد ازدادت مؤشرات البحث حوله من قبل الفئات التي تتمكن من التسجيل والحصول على الدعم المقدم من قبل هذا البرنامج، فقد يرغبون في معرفة الشروط اللازمة لاستحقاق هذا الدعم وكذلك الطريقة الصحيحة التي تمكنهم من التقديم. الضمان الاجتماعي المطور تسجيل بحساب جديد 1443 يقوم هذا البرنامج باستهداف الأفراد الأشد احتياجا للدعم المادي، وذلك بهدف تحقيق الاستقلال المادي الخاص بهم، حيث يقوم بتحويلهم من أشخاص محتاجين إلى أشخاص منتجة، بالإضافة إلى مراقبتهم بشكل دائم.

وقد قامت الوزارة بتفعيل منصة الدعم والحماية الاجتماعية المخصصة في استقبال طلبات التسجيل على دعم الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

حيث يقوم المتقدم بالدخول إلى هذا الموقع وادراج كافة البيانات التي يتم طلبها مثل رقم الهوية، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، وكذلك كلمة السر، ويجب على المقدم أن يقوم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام. الفئات المستهدفة لبرنامج الضمان الاجتماعي قامت الوزارة بتحديد الفئات التي تتمكن من التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٣، حيث تمثلت هذه الفئات في التالي: الأشخاص الغير قادرين على العمل سواء كانوا يعانون من أمراض أو ذوي احتياجات خاصة أو كبار السن

كافة الأسر التي هجرها كفيلها أو الزوجة التي تركها زوجها وهجر، وكذلك زوجة المواطن الضائع أو المفقود، وأسر المواطن المدمن

بالإضافة إلى الأسر التي توفي بداخلها الأب. شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية، ويشترط أن يكون متواجد بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية

سعودي الجنسية، ويشترط أن يكون متواجد بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية يشترط أن يقوم المتقدم بتقديم كافة الأوراق المطلوبة، حتى يتم إثبات أحقيته في الحصول على المعاش

أن يقوم المواطن بالتقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية

يجب أن يكون الدخل الخاص بالأسرة قليل مقارنة بالحد الأدنى الذي تم تخصيصه في المعاش. الوسوم عمر شويل - جدة Platform الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد 2021 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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