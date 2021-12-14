خطوات التسجيل بالضمان الاجتماعي 1443 المعدل الجديد

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يهتم الكثير من المواطنين المستحقين والمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، بالتعرف على الخطوات الأساسية لبدء التسجيل بالضمان الاجتماعي 1443 الجديد في المملكة، إلى جانب التعرف على أهم الشروط الرئيسية الجديدة لاستحقاق صرف معاش الضمان الاجتماعي، والتي قامت وزارة التنمية الاجتماعية بوضعها للعمل على بيان أهم الفئات الأشد احتياجا واستحقاقا داخل المملكة السعودية، بهدف العمل على تحسين مستوى المواطنين المعيشي وتمكينهم للحصول على الدعم المالي الذي يوفره الضمان الاجتماعي. التسجيل بالضمان الاجتماعي 1443 المطور الجديد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير كافة المعلومات والخطوات الخاصة، بكيفية إجراء التسجيل بالضمان الاجتماعي 1443، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، من خلال تلك الخطوات: الدخول إلى رابط الضمان المطور الجديد، منصة الدعم والحماية الاجتماعية

تسجيل الدخول إلى المنصة

ثم الدخول إلى نظام الملف الموحد ضمن قائمة الخيارات الرئيسية

القيام بملء كافة البيانات المطلوبة

بعدها يتم تحديد الموافقة على الإقرار والتقديم

وبعد ارسال طلب الحصول على الضمان، يمكن متابعة الطلب، من خلال قائمة الطلبات. شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد أن يكون المتقدم للاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة

ويستثنى من شرط الجنسية الأرامل والمطلقات غير السعوديين ولكن لديها أبناء من أب سعودي، وكذلك المرأة غير السعودية متزوجة من سعودي

والأيتام وذوي الإعاقة الجسدية غير السعوديين يشترط امتلاكهم بطاقات تنقل

يلزم عدم امتلاك المواطن السعودي المستفيد أصول ذات قيمة عالية

يشترط عدم إقامة المستفيد داخل دور الإيواء والرعاية بالمملكة

كما يلزم أن يقل دخل المستفيد عن قيمة الحد الأدنى لرب الأسرة 1100 ريال سعودي، وقيمة 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة تصنيف وزارة الموارد البشرية لفئات المستحقين حرصت وزارة الموارد البشرية على تصنيف الفئات المستحقة للدعم الضمان المطور الجديد ، إلى ثلاث فئات: فئة المواطن المستحق غير قابل للتأهيل، وهم كبار السن والغير قادرين على أداء مهام وظيفية مثل المعاقين

وكذلك المستحق قابل للتأهيل، وهو المريض الذي يرجى شفاءه وعودته إلى العمل، ويتم صرف معاش مؤقت له.

الفئة الثالثة المستحق القادر على العمل، وهو العاطل الذي لا يمتلك وظيفة ودخل ثابت، ويتم تأهيله لفرصة تدريبية ومن ثم تقديمه لسوق العمل. الوسوم عمر شويل - جدة خطوات التسجيل بالضمان الاجتماعي 1443 المعدل الجديد - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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