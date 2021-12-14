نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم النيابة العامة 1443 طريقة التقديم على الوظائف المتاحة عبر my.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح البحث عن تفاصيل تقديم النيابة العامة 1443، أحد أهم وأكثر المواضيع بحثا من قبل الكثير من حملة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف الشاغرة بهذا القطاع، والتي بلغ عددها نحو 80 وظيفة متاحة في 33 مدينة سعودية، لذلك فإنه من المفترض أنتعقد عدة اختبارات يلزم على كل المتقدمين للتوظيف أن يجتازوها بنجاح، تابعو السطور التالية للتعرفو على المزيد من التفاصيل.

تقديم النيابة العامة 1443

من المقرر أن يكون تقديم النيابة العامة 1443 عبر منصة جدارة الالكترونية، وذلك وفقا لما أعلنته الجهات المعنية، إذ يمكن للراغبين في التقديم أن يتبعوا مجموعة من الخطوات لإتمام عملية التسجيل، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي

أولا، يجب على المتقدم أن يدخل على الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة .

. ثانيا، يضغط على الرابط الخاصبموقع جدارة للتوظيف لاستكمال باقي الإجراءات.

ثالثا، يجب على المتقدم أن يفتح الرابط الخاص بموقع مسار الإلكتروني، ليختار الوظيفة التي تناسبه.

رابعاً، يقوم المتقدم بمواصلة استكمال بياناته الشخصية، التي تتضمن رقم هويته، و بريده الالكتروني، ورقم الهاتف.

خامساً، يجب ارسال بعض المستندات التي تثبت صحة البيانات التي سبق تدوينها.

وأخيرا يتم الضغط على طلب التقديم ليتم إرسال الطلب رسميا، ومن بعدها يتأهب لظهور النتيجة.

تفاصيل تقديم النيابة العامة 1443

أما عن التفاصيل الخاصة بـ تقديم النيابة العامة 1443، فمن المقرر أن تكون للمناصب المشمولة بلائحة المستخدمين، وتكون مسميات هذه الوظائف على النحو التالي (مراسل، مراسل مكتبي، سائق، معقب، عامل).

أما بالنسبة للمناطق المتاحة للتوظيف فهي: مكة المكرمة، الرياض، تبوك، الباحة، المدينة المنورة، حفر الباطن، حائل، الحدود الشمالية، عسير، القصيم، الشنان، وغيرها، وجدير بالذكر أنه كما ذكرنا سيكون تقديم النيابة العامة 1443 من خلال منصة التوظيف المعروفة جدارة، وهذه الوظائف مخصصة للرجال والنساء، بشرط أن يكون المتقدم لتلك الوظائف من الحاصلين على مؤهل دراسي عال مناسب لشغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها، أوممن يملكون مستوى دراسي متوسط ليمكنهم شغل أحد الوظائف البسيطة، وأخيراًيجب الالتزام التام بجميع القواعد المنصوص عليها للتقديم في وظائف النيابة العامة.