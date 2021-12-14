شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 تسجيل جديد عبر sbis منصة الدعم والحماية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة نظام الضمان الإجتماعي المطور الجديد في السعودية، اليوم من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين في أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توفيرها إلي معاش شهري إلي المستفيدين المختارين وفقاً للشروط المطلوبة الواجب توافرها في المتقدم للحصول علي حياة كريمة مستقلة، ولذلك نعرض لكم عبر موقع ثقفني الاخباري طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد لعام 1443، إلي العديد من الفئات المختلفة أبرزها هي الأشخاص بدون دعم مالي شهري، والغير قادرين على العمل، وأصحاب الإعاقة وكبار السن، وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم في المملكة بصورة مستمرة، بالإضافة إلى ذلك تقديم كافه الأوراق التي تثبت صحة أحقيته الى المعاش، إلي جانب التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى لدخل الأسرة كما محدد من الضمان الاجتماعي، 1100 ريال سعودي و550 ريال لكل فرد في الأسرة، والا يكون في إحدى دار الايواء الموجودة في الدولة، إلي جانب أن لا يكون ممتلكا لأصول ذات قيمة عالية.

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خطوات تسجيل معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وهكذا يمكن للمواطن أن يقوم بالتقديم الالكتروني علي الضمان الاجتماعي المطور الجديد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي علي النحو التالي.

قم بزيارة مباشرة على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).

ثم قم بالتسجيل الدخول في المنصة الرئيسية.

قم بالدخول على الملف الموحد ضمن الاختيارات

قم بملأ المعلومات المطلوبة أمامك.

ثم إضغط علي الموافقة على الإقرار والتقديم.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

وبالفعل نجحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تقوم بتوفير معاش الضمان الي مستحقيه الفعليين بالمملكة ولأصحاب الحاجة، وذلك بعد مراجعة اوراق المتقدم بشكل جيد، والموافقة على الطلب، ويتم الرد من قبل الوزارة، ويتم صرف المعاش من الشهر المقبل مباشرة لجميع المستفيدين.