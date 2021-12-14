رابط وظائف جامعة الملك سعود الجديدة 2021/12/14 // لحملة الدبلوم فأعلى “قانونية، إدارية، صحية”

رابط وظائف جامعة الملك سعود بن عبد العزيز تصدر محركات البحث اليوم، بعد أن أعلنت اليوم الجامعة طريق بوابة التوظيف بها عن حاجتها لعدد من الوظائف، وحددت رابط الجامعة لاستقبال طلبات الراغبين في شغل الوظائف، وقالت أن الوظائف المتاحة سوف تكون في مدينة الرياض ومدينة جدة، لحملة شهادة الدبلوم وما فوقها، واشترطت على المتقدمين أن يكون لهم خبرات سابقة في التخصصات المطلوبة، وفيما يلي طريقة التقديم الإلكتروني للوظائف وشروط التسجيل التي حددتها الجامعة.

رابط وظائف جامعة الملك سعود

الدخول على موقع الجامعة الملك سعود بن عبد العزيز careers.ksau.-hs.edu.sa .

. حدد الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلك العلمي وخبراتك العملية.

سجل أستمارة التقديم الإلكترونية بدقة وأحرص على أن تكون البيانات صحيحة.

أضغط على الموافقة على الشروط والأحكام العامة.

سجل البريد الإلكتروني وكلمة المرور وأضغط على تسجيل دخول وسجل البيانات المطلوبة.

ثم أضغط تأكيد البيانات وأرسل الطلب.

ما هي الوظائف المتاحة بالجامعة والمؤهلات المطلوبة لها

مسئول شئون طلاب ثاني : درجة الدبلوم في إدارة الأعمال لا يشترط خبرة سابقة.

مدرس قسم التدريب : درجة البكالوريوس “في التمريض، العلوم الطبية التطبيقية” الخبرة 6 سنوات في مجال التدريب.

مدقق ثاني : درجة البكالوريوس في ” نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة” الخبرات المطلوبة سنتين في مجال التدقيق الداخلي.

أمين مكتبة مساعد : الشهادة المطلوبة درجة الدبلوم في علوم المكتبات خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

أخصائي قانوني : درجة البكالوريوس في القانون مع وجود خبرة لا تقل عن سنة في المجال.

مشغل فني : درجة الدبلوم في علوم الحاسب أو الدعم الفني مع وجود خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

الشروط العامة للتقديم

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. الحصول على الشهادات العلمية المطلوبة وكذالك الخبرات التي أعلن عنها وإرفاق ما يثبتها. الإجادة التامة للغة الانجليزية والتعامل مع الحاسب الألي. وجود الخبرات المطلوبة لكل وظيفة شرط للقبول

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز

أنشأة جامعت الملك سعود بن عبد العزيز عام 2005 ميلادي، يقع المقر الرئيسي للجامعة في العاصمة الرياض، يوجد للجامعة فرعين في مدينتي جدة والأحساء، تحتوي الجامعة على 24 كلية مختلفة التخصصات، وبها 3 مدن جامعية، تمنح خريجيها درجة البكالوريوس وبرنامج الدراسات العليا.