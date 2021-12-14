نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الموارد البشرية” تصرح بدأ إيداع مبالغ برنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي عبر الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم الإعلان من قبل هيئة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية على تقديم إيداع مبالغ برنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي الخاصة بالترم الثاني عبر الحسابات الخاصة من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي، ويتم البحث بشكل مستمر من قبل المواطنين للتعرف على مختلف تفاصيل الإيداع.

إيداع مبالغ برنامج دعم الحقيبة عبر الضمان الاجتماعي

إن طريقة تقديم دعم الحقيبة والزي المدرسي الذي سوف يتم تقديمه للمواطنين فإن التقديم سوف يكون على الحسابات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وذلك بعد أن توزيع الدعم على ثلاث فصول إلى أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والغرض من هذا البرنامج مساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي ليتمكن الطلاب من شراء جميع المستلزمات المدرسية التي يرغبون بها.

شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

بعد أن تم إطلاق الضمان الاجتماعي الجديد فلقد زاد معدل البحث لمعرفة مختلف التفاصيل قبل التسجيل، فيرغب المواطنين التعرف على شروط التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد والتي تتمثل فيما يلي:

لابد أن المتقدم مقيم بالمملكة العربية السعودية.

أن يحرص على تقديم جميع الأوراق المطلوبة.

لابد أن يكون عمر المتقدم أقل من 35 عامًا.

لا يجب أن يكون مسجل في الشركات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.

ولا يكون مستفيد من مساعدات أخرى.

لا يكون لديه سجل تجاري أو عقارات.

أن يقوم بتقديم الأوراق التي تثبت أن المواطن عاجز ولا يمكنه العمل.

شروط الضمان الاجتماعي للموظفين

يتم تقديم الضمان الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور للموظفين ولابد من توافر الشروط المحددة، وذلك بغرض أن يتم تقديم الدعم للمستحقين له، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم ذا جنسة سعودية ومقيم بالسعودية.

أن يكون الدخل الذي يحصل عليه أقل من المعاش الذي يتم تقديمه من الضمان الاجتماعي المطور.

إذا كان لديه أصول فلابد أن تكون ذات قيمة محددة.

يجب على المتقدم أن يلتزم بجميع الشروط والأحكام التي يتم تقديمها بالضمان الاجتماعي.

إن الضمان الاجتماعي يعتبر من أكبر البرامج لتقديم الدعم إلى المواطنين بالسعودية، ومن دعم برامج الدعم المختلفة التي يتم تقيمها دعم الحقيبة والزي المدرسي المقدم إلى أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي.