منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1443 للمواطنين بثلاث شروط فقط

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عمر شويل - جدة منحة أرض مجانية من الديوان الملكي للمواطنين بشروط يجب أن تتوافق مع الأشخاص المتقدمين، حيث توفر وزارة الشؤون البلدية بالتعاون مع المكتب التنفيذي بالمملكة العربية السعودية الكثير من المبادرات والبرامج التي تهدف إلي تمكين الأسر من الحصول على مسكن ملائم للظروف الحياتية، ومن بين هذه المنح المتاحة التي يسعد بها الملايين هي المنح التي يقدمها الديوان الملكي السعودي، والتي نستعرضها إليكم عبر هذا التقرير في موقعكم الإلكتروني ثقفني.

منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي

تمنح الأراضي السكنية المجانية إلي المواطنين السعوديين ممن ينطبق عليهم المعايير والضوابط المحددة مسبقاً، حيث يتم قبول الأشخاص المتوافق عليهم الشروط والمعايير عن طريق التقديم إلكترونيا بواسطة إتباع الخطوات التالية:



النقر على رابط موقع الشؤون البلدية. الضغط على كلمة ( سكني ). النقر على “تسجيل الدخول”. إضافة البيانات المطلوبة والتي من بينها عنوان السكن، والاسم. كتابة الدخل الشهري لصاحب طلب التقديم. النقر على الأراضي المجانية. رفع المستندات والأوراق المطلوبة. النقر على حفظ.

شروط الحصول على منح الأراضي المجانية من الديوان الملكي

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية مجموعة من المعايير والضوابط، يجب أن تتوافق مع المتقدمين للحصول على الأراضي السكنية، حيث ضمت هذه الشروط والأحكام التالي:

يجب على النساء المطلقات أو الأرامل المتقدمين أن لا يزيد عمرهم عن 25 عام.

يجب على الأشخاص المتقدمين أن لا يقل عمرهم عن 18 عام.

ضرورة التقديم على طلب المنح السكنية المجانية من خلال الذهاب إلي موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي

تتزايد معدلات البحث حول آلية التواصل مع الديوان الملكي السعودي، وخاصة الراغبين في إرسال البرقية أو طلب المساعدة عبر البريد السعودي، حيث يمكنكم الآن إرسال طلبات المساعدة علي عنوان (الهدا، 7636، مدينة الرياض 12911)، كما يمكنكم متابعة الطلب عبر الرقم (8004000000) من داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن ايضا الإتصال من خارج المملكة من خلال الإتصال بالرقم التالي (92003003)، كما يمكنك أيضاً الوصول بسهولة عبر موقع تواصل.

وصلنا لختام شرح كيفية طلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي للمواطنين بثلاث شروط فقط.