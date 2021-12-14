نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح موقع حجز تذاكر الهلال مباراة الهلال x النصر اللقاء المؤجل من الأسبوع أل 8 في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر موقع حجز تذاكر الهلال من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، وذلك بالتزامن اقتراب موعد القمة بين الهلال والنصر في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن في الدوري السعودي 2021، لذلك يتزايد البحث عن موقع حجز تذاكر الهلال والنصر، وإن كان البحث من جانب جمهور الهلال الحاصل على بطولة دوري أبطال آسيا مؤخراً أعلى، حتي يتمكنوا من حضور المباراة التي تمثل لهم استكمالاً لانتصارات الفريق، وعلى الجانب الأخر نجد جمهور النصر في حالة تأهب لمناصرة فريقه للحصول على الثلاث نقاط لتعزيز ترتيبه في جدول الدوري السعودي، لهذا حرصاً على توفير موقع حجز تذاكر الهلال والنصر ليتم الحجز بسهولة ويسر، وذلك خلال الفترة التي سيتم فتح باب الحجز فيها، كما نوضح لكم أهم التفاصيل التي تخص اللقاء المرتقب بين الفريقين وذلك خلال السطور التالية.

رابط موقع حجز تذاكر الهلال والنصر

الدخول على الموقع الإلكتروني منصة مكاني “makani.com.sa“.

أو الدخول على رابط “tickets.alhilal.com”.

تسجيل البريد الإلكتروني.

تحديد المباراة.

اختيار نوع التذكرة التي سيتم شراؤها.

تحديد المقعد.

إتمام عملية الشراء والدفع الإلكتروني.

منصة مكاني

حازت منصة مكاني على أهمية كبيرة لدي مشجعي ومتابعي مباريات الدوري السعودي، نظراً لكونها الطريق الوحيد للحصول على تذاكر حضور مباريات الدوري، ويتم الإعلان عن الفاعليات والمباريات التي يتم طرح التذاكر الخاصة بها قبل موعد إقامتها بوقت كافي، على أن يتم غلق الحجز الإلكتروني قبل موعد إقامتها بحوالي ساعتان.

موعد مباراة الهلال والنصر القادمة

تقام مباراة الهلال والنصر المؤجلة من الأسبوع أل8 في الدوري السعودي، يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي، حيث يدخل فريق الهلال المباراة وهو محتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي 2021، برصيد 21 نقطة أي بفارق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر لترتيب الجدول برصيد 26 نقطة، في حين يحتل نادي النصر المركز السابع برصيد 17 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال، فكلاً منهم يسعى للحصول على الثلاث نقاط كاملة لرفع عدد نقاطه وتعديل مركزه بجدول الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

يتم نقل مباراة الهلال والنصر في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة في دوري الأمير محمد بن سلمان، عبر تردد قناة SSC الرياضية السعودية، التي حصلت على حقوق بث الدوري السعودي والعديد من البطولات الدولية والعالمية، على أن يسبق المباراة استوديو تحليلي يستضيف مشاهير التحليل الرياضي لعرض الفنيات وأهم النقاط التي ترتكز عليها خطط المدربين لكلا الفريقين.

تم الإعلان عن طرح تذاكر مباراة الهلال والنصر وحجزها إلكترونياً

وسوف نوضح لكم طريقة حجز التذاكر من خلال منصة مكاني.

كما نوضح سعر التذاكر للقاء المرتقب بين الهلال والنصر الذي ينتظره عدد ضخم من الجماهير العاشقة للفريقين.

طريقة حجز التذاكر عبر منصة مكاني

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة مكاني.

تسجيل البيانات المطلوبة صحيحة وكاملة.

الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

تحديد المباراة التي تريد حضورها.

دفع قيمة التذكرة إلكترونياً وتحميلها عبر تطبيق توكلنا.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر من 40 ريال سعودي للدرجة العادية، وتصل حتي 12 ألف ريال سعودي للدرجة Vip Box.

وسنتابع معكم أول بأول حتي صدور إعلان يخص هذا الأمر، حتي يتمكن محبي ومتابعي مباريات عملاقي الدوري السعودي، من حجز التذاكر وحضور اللقاء لايف والتمتع بمهارات ألاعيبه، ومعرفة من سيحصل على العلامة الكاملة ويتخطى الترتيب الموجود عليه حالياً.