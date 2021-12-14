موعد اكتتاب شركة جاهز في السوق الموازية نمو والخطوات عن طريق الراجحي 1443

يهتم كثيرٌ من الأفراد في المملكة العربية السعودية، بمعرفة موعد اكتتاب شركة جاهز في السوق الموازية نمو 1443هـ، لكون عمليات الاكتتاب من العوامل التي أسهمت في تطور اقتصاد السعودية وتدخل فيها العديد من الشركات المُهمة مثل جاهز التي تأسست عام 2017م برأس مال قدره مليون ريال سعودي، ثمّ تحولت إلى شركة ذات صفة مُقْفَلة بعد زيادة رأس مالها إلى 5 ملايين ريال سعودي، ثمّ زاد رأس مالها إلى 96 مليون ريال، وبعد ذلك إلى 104 ملايين ريال، لتقرر طرح جزء منها للاكتتاب في سوق نمو.

موعد اكتتاب شركة جاهز في السوق الموازية نمو

وننشر موعد اكتتاب شركة جاهز في السوق الموازية نمو 1443هـ، خدمة للمواطنين الراغبين في الاكتتاب، وذلك على النحو التالي:

بداية الاكتتاب يوم الخميس 23 ديسمبر 2021م.

نهاية الاكتتاب يوم الأحد 26 ديسمبر 2021م.

يستمر الاكتتاب 5 أيام عبر القنوات الإلكترونية للبنوك المستلمة لاكتتاب شركة جاهز.

خطوات التقدم بطلب الأهلية في السوق الموازية نمو

ويمكن التقدم بطلب الأهلية في السوق الموازية نمو من خلال موقع تداول الراجحي، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى موقع تداول الراجحي. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة السر. إدخال الرقم السري المؤقت على رقم الجوال المسجل، ثم النقر على إرسال. اختيار طلب الأهلية للتداول في السوق الموازية نمو. اختيار أحد المعايير التي تؤهل للمشاركة والاستثمار في السوق الموازية نمو، ثم إرفاق المستندات الداعمة لطلب التأهيل. الاطلاع على المخاطر والقبول بها، وتأكيد الرغبة في المشاركة والاستثمار في السوق الموازية نمو، ثم النقر على إرسال.

شروط التقدم بطلب الأهلية للتداول في السوق الموازية نمو

أما الشروط المطلوبة للتقدم بطلب الأهلية للتداول في السوق الموازية نمو فهي كالتالي: