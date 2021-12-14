نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف دعم ريف ومتي ينزل دعم برنامج ريف بعد التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف دعم ريف كل شهر ومتي ينزل دعم ريف بعد التسجيل وكم مبلغ دعم ريف يتابعه الآلاف من المسجلين والمستفيدين من برنامج التنمية الريفية المستدامة في المملكة العربية السعودية،حيث أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج ريف لتحسين القطاع الزراعي ورفع المستوي المعيشي للمزارعين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وزراعة المحاصيل للاستفادة من المناطق الزراعية التي تمتلكها السعودية، ولكن خددت الوزارة شروط التسجيل في دعم ريف 1443 لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات المستهدفة من البرنامج، ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد صرف برنامج الريفي 1443 ومتي ينزل الدعم الريفي بعد التسجيل ورقم برنامج ريف الموحد، فتابعونا.

موعد صرف دعم ريف

يستهدف البرنامج عدة قطاعات زراعية في المملكة العربية السعودية، حيث تشمل هذه القطاعات على تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل وتطوير صناعته، وتكوير وصناعة الفاكهة، وتنمية قطاع زراعة الورود، ومنتجات الفواكه، ومنتجات الأسماك، ومنتجات المحاصيل البعلية، وأعلن برنامج ريف أن طريقة التسجيل في برنامج ريف وموعد صرف دعم ريف شهريًا يبدأ من اليوم الأول حتى اليوم العاشر في الشهر بالتقويم الميلادي.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

موعد صرف دعم ريف بعد التسجيل يشغل بال الكثير من المزارعين وربات البيوت والأسر المنتجة المسجلين في البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف والراغبين في الحصول على الدعم المالي المباشر من برنامج التنمية الريفية المستدامة التي أطلقاها وزارة الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي عرض لمواعيد صرف الدعم الريفي بعد التسجيل:

تأخذ فترة دارسة الطلبات المقدمة من المتقدمين في قطاع القيمة المضافة التابعة لبرنامج ريف 60 يومًا من تاريخ زيارة ممثل الجمعية للتحقق من المشروع الذي تم تقديمه.

أما القطاعات الزراعية فتستغرق 60 يمًا من تاريخ تقديم الطلب.

كم مبلغ برنامج ريف

أعلن برنامج ريف أن بعد التسجيل في برنامج ريف يتم دراسة أهلية المتقدم مع جميع الجهات ذات الصلة، ويتم بعدها حساب قيمة الدعم ثم إيداع المبلغ شهريًا في حسابات المستفيدين، وتوفر برنامج ريف منصات وأسواق للتسويق، كما ذكر البرنامج أن الهدف الرئيسي من دعم ريف هو تنمية القطاع الريفي في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي طريقة تقديم الدعم المالي للمستفيدين من البرنامج:

الحد الأدنى للدعم الريفي هو 12 ألف ريال في السنة الواحدة.

الحد الأقصى للدعم الريفي هو 54 ألف ريال سعودي في السنة.

يصرف الدعم الريفي للمستفيد لمدة 7 سنوات.

في حال التحاق المستفيد بأحد الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة يوقف الدعم.

رقم برنامج ريف الموحد

يمكنكم التواصل مع فريق الدعم الفني لبرنامج ريف من خلال عدة طرق وفرتها الوزارة، حيث يمكنكم الاستفسار أو تقديم الشكاوى وعرض الأسئلة حول إمكانية التسجيل في برنامج ريف أو الاطلاع على شروط أهلية الدعم الريفي من خلال طرق التواصل التالية مع برنامج ريف:

الصفحة الرسمية لبرنامج ريف @ReefSaudi على تويتر ويتواصل فريق الدعم مع الموطنين من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة العاشرة مساءا

رقم ريف المجاني : يمكنكم الاتصال على رقم برنامج ريف الموحد 1993 للاستفسار والتواصل مع الدعم الفني من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الرابعة عصرًا.

رابط دخول البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف

تعتمد المملكة العربية السعودية على المنظومة التكنولوجية في تقديم كافة خدماتها للمواطنين والمقيمين في المملكة، حيث توفر هذه الخدمات الإلكترونية الوقت والجهد على المواطنين، ويمكنكم من خلال الدخول على رابط برنامج الدعم الريفي التسجيل في برنامج ريف والتعرف على شروط دعم ريف للعاطلين والاستعلام عن نزول الدعم الريفي، ومن خلال الخطوات التالية نوضح خطوات تسجيل الدخول في منصة ريف الإلكترونية:

التوجه إلى بوابة ريف الإلكترونية . الضغط على التبويب الخاص بــ تسجيل الدخول. إدخال اسم المستخدم. إدراج كلمة المرور. يتوجه الموقع مباشرة إلى الحساب الشخصي للمواطن.

شروط التسجيل في برنامج ريف

أطلقت الحكومة السعودية برنامج ريف للتنمية الريفية المستدامة لتحسين المشاريع الزراعية وتنمية القطاع الزراعي بالمملكة وبالتالي تحسين الحالة المادية والمعيشية للأسر الريفية وتحقيق الأمن الغذائي في المناطق الريفية من خلال توفير المحاصيل الزراعية في هذه المناطق، ولكن وضعت الحكومة شروط للحصول على الدعم الريفي التي يجب استيفائها للاستفادة من الدعم المالي المباشر الذي تقدمه الحكومة لصغار المزارعين وأسرهم، وفيما يلي عرض لهذه الشروط:

يشترط أن يكون المستفيد ستودى الجنسية. ينبغي ألا يكون المستفيد موظف في القطاع الخاص. كما ينبغي ألا يكون المستفيد عاملًا في القطاع الحكومي. يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن 6000 ريال سعودي شهريًا. من شروط الدعم الريفي أن يكون المستفيد من سكان المناطق الإدارية التي تشملها الدعم. عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 21 عامًا. الحد الأدنى للبرنامج التي يمكن الاستفادة منها في الدعم هو 3 برامج. من شروط الأهلية ألا يكون المتقدم مستفيدا من أحد البرامج التمويلية الأخري. يشترط النظام أن يكون المتقدم مزاولًا في أحد الأنشطة الزراعية التي تدعمها الدعم الريفي. حدد النظام الحد الأقصى لقيمة الدعم الريفي، حيث يجب ألا يتجاوز 54ألف ريال سعودي في إجمالي البرامج المسجل فيها المتقدم. تقديم المستندات التي تثبت مزاولة مهنة الزراعة أو أحد الأنشطة الزراعية.

طريقة التسجيل في دعم ريف

يتساءل الكثير عن كيفية التسجيل في برنامج ريف لربات البيوت والأسر المنتجة والمزارعين، والتقديم في برنامج ريف متاح إلكترونيا من خلال الدخول إلى رابط منصة ريف الإلكترونية واتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع برنامج ريف الرسمي. اضغط على أيقونة “سجل الآن”. إدخال الاسم الرباعي للمتقدم. إدخال رقم الهوية. قم بتحديد الجنس سواء ذكر أو أنثى. إدراج تاريخ ميلاد المتقدم. ثم قم بتحديد الحالة الاجتماعية للمتقدم. في حالة إذا كان المتقدم متزوجا يقوم بتحديد عدد أفراد أسرته. إدراج رقم الهاتف الجوال. يطلب الموقع بتحديد مصدر الدخل. ثم تحديد المؤهل الدراسي للمتقدم. يتطلب التسجيل رفع صورة من الهوية الوطنية للمتقدم. إرفاق صورة من فاتورة الهاتف الثابت أو فاتورة الكهرباء. لاكتمال التسجيل يجب أختيار نوع النشاط الزراعي الذي يتم مزاولته. كتابة نبذة عن المشروع. تحديد سنوات الخبرة. انقر على كلمة تسجيل للتفعيل.

وبهذه الطريقة قد أنهيت من خطوات التسجيل في برنامج ريف، ويمكنكم من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للدعم الريفي الاستعلام عن برنامج ريف للتحقق من استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق للدعم الريفي

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المحتوى بعد أن قمنا بعرض أهم ملامح برنامج التنمية الريفية المستدامة في المملكة العربية السعودية، كما قدمنا شروط الحصول على الدعم الريفي، وطريقة التسجيل في دعم ريف عبر رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف، كما أرفقنا في المقال رقم دعم ريف الموحد ورابط برنامج ريف الصفحة الرسمية على تويتر لتسهيل التواصل مع فريق خدمة العملاء لبرنامج ريف في حال وجود أية استفسارات أو شكاوى.