نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة أبشر 1443 للاستفادة من الخدمات في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في منصة أبشر تعتبر منصة أبشر من أهم المنصات الإلكترونية للمواطنين السعوديين، حيث توفر العديد من الخدمات الرقمية التي تساعد المواطنين السعوديين والأجانب، مثل العمالة الوافدة أو المقيمين، في تحقيق مصالحهم عبر الإنترنت من خلال هذه المنصة، وقد تم الإعلان عن العديد من الخدمات في منصة أبشر.
في الآونة الأخيرة، أصبح من الممكن تجديد جواز السفر وبياناته، وتجديد رخصة القيادة، وإصدار بطاقة الهوية الوطنية، واستبدال البطاقات المفقودة أو التالفة، من بين خدمات أخرى يحتاجها كل مواطن، وسنشرح كيفية التسجيل في أبشر 1443 منصة إلكترونية للاستفادة من خدماتها في هذا المقال.
التسجيل في منصة أبشر 1443 للاستفادة من الخدمات
نظرًا لأن الحكومة السعودية تبحث دائمًا عن طرق جديدة لمساعدة مواطنيها وراحتهم، تتيح منصة أبشر الإلكترونية 1443 للمستخدمين إصدار تأشيرات المغادرة، بالإضافة إلى الضمانات المرورية وولاءات المركبات وإصدار أو تجديد الإقامة للوافدين والمقيمين فيما يلي خطوات وكيفية التسجيل كمستخدم جديد على منصة أبشر 1443:
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- الدخول على موقع وزارة الداخلية ومن خلاله منصة أبشر.
- يجب عليك النقر فوق “تسجيل الدخول”، والذي سيطالبك بإدخال بعض المعلومات الشخصية، والتي يجب كتابتها بدقة.
- يجب أن تكون لغة التفاعل في المنصة هي “العربية”، ثم إدخال الرمز المرئي، ثم الضغط على “موافق”.
- سيتم إرسال رمز التحقق إلى الهاتف، والذي يجب كتابته في المكان المناسب.
- ثم انقر فوق “إكمال التسجيل” وأدخل اسمك وكلمة المرور لإكمال عملية تسجيل الدخول.
كيف يمكنني التسجيل في المرافق على منصة أبشر؟
يبحث العديد من المرافقين في المملكة العربية السعودية عن تعليمات حول كيفية التسجيل في منصة أبشر 1443 الإلكترونية. للقيام بذلك:
- انتقل إلى منصة أبشر، والمرتبطة بأعلى الصفحة.
- ثم اضغط على “مستخدم جديد”، حيث يجب عليه إدخال رقم التعريف الخاص به ورقم الهاتف المحمول، ثم إضافة كل شيء آخر. المعلومات المطلوبة صحيحة ودقيقة.
- يجب عليك أولاً إدخال الصورة من الصورة، ثم قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، ثم الضغط على “التالي”، ثم “تحقق”، وأخيراً الضغط على مربع “التسجيل”، واكتمال التسجيل.
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