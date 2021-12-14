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عمر شويل - جدة التسجيل في منصة أبشر تعتبر منصة أبشر من أهم المنصات الإلكترونية للمواطنين السعوديين، حيث توفر العديد من الخدمات الرقمية التي تساعد المواطنين السعوديين والأجانب، مثل العمالة الوافدة أو المقيمين، في تحقيق مصالحهم عبر الإنترنت من خلال هذه المنصة، وقد تم الإعلان عن العديد من الخدمات في منصة أبشر.

في الآونة الأخيرة، أصبح من الممكن تجديد جواز السفر وبياناته، وتجديد رخصة القيادة، وإصدار بطاقة الهوية الوطنية، واستبدال البطاقات المفقودة أو التالفة، من بين خدمات أخرى يحتاجها كل مواطن، وسنشرح كيفية التسجيل في أبشر 1443 منصة إلكترونية للاستفادة من خدماتها في هذا المقال.

التسجيل في منصة أبشر 1443 للاستفادة من الخدمات

نظرًا لأن الحكومة السعودية تبحث دائمًا عن طرق جديدة لمساعدة مواطنيها وراحتهم، تتيح منصة أبشر الإلكترونية 1443 للمستخدمين إصدار تأشيرات المغادرة، بالإضافة إلى الضمانات المرورية وولاءات المركبات وإصدار أو تجديد الإقامة للوافدين والمقيمين فيما يلي خطوات وكيفية التسجيل كمستخدم جديد على منصة أبشر 1443:

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الدخول على موقع وزارة الداخلية ومن خلاله منصة أبشر.

يجب عليك النقر فوق “تسجيل الدخول”، والذي سيطالبك بإدخال بعض المعلومات الشخصية، والتي يجب كتابتها بدقة.

يجب أن تكون لغة التفاعل في المنصة هي “العربية”، ثم إدخال الرمز المرئي، ثم الضغط على “موافق”.

سيتم إرسال رمز التحقق إلى الهاتف، والذي يجب كتابته في المكان المناسب.

ثم انقر فوق “إكمال التسجيل” وأدخل اسمك وكلمة المرور لإكمال عملية تسجيل الدخول.

كيف يمكنني التسجيل في المرافق على منصة أبشر؟

يبحث العديد من المرافقين في المملكة العربية السعودية عن تعليمات حول كيفية التسجيل في منصة أبشر 1443 الإلكترونية. للقيام بذلك: