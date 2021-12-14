شركة تمويل شخصي تمويل التيسير بشروط ميسرة بدون كفيل أو تحويل راتب

شركة تمويل شخصي ، تقدم شركة التيسير تمويل التيسير بشروط ميسرة عرض تمويل شخصي يقدر ب 100 ألف ريال، بتقسيط ميسر دون كفيل ولا تحويل للراتب، مما يساهم في خدمة احتياجات العملاء المالية، ويعد هذا العرض من أفضل العروض التي تعمل شركة التيسير على تقديمها تمويل الأفراد بهامش ربح ثابت وتنافسي، إلى جانب توفير الكثير من الامتيازات التي يستفيد منها العميل صاحب التمويل في حالة تقديمه طلب الحصول عليه، طبقا لبعض الشروط الرئيسية التي تطلبها الشركة لضمان استحقاق الاستفادة من العرض التمويلي المتاح لديها في المملكة السعودية.

شركة تمويل شخصي ومزايا تمويل التيسير بشروط ميسرة في السعودية

يمكن لكافة الموظفين والمواطنين في المملكة من القطاع الخاص والحكومي، الحصول على تمويل التيسير بشروط ميسرة بأقل قيمة للراتب الشهري، وكذلك الاستفادة بالكثير من الامتيازات عند التقديم على العرض التمويلي لدى شركة التيسير ، ومنها:

مطابقة القروض والعروض التمويلية لدى شركة التيسير لأحكام الشريعة الإسلامية

إمكانية الحصول على تمويل شخصي يصل قيمته 100 ألف ريال سعودي بأقصى حد بدون ضامن

بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من التمويل والسداد بتقسيط ميسر شهري يبدأ من 12 شهر ويصل إلى 60 شهر ، بدون تحويل الراتب الشهري

إلى جانب توفير التمويل من دون كفيل أو ضامن

أو ضامن الحصول على التمويل بإيداع المبلغ التمويلي خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت تقديم الطلب والموافقة عليه.

شروط استحقاق التمويل الشخصي من شركة التيسير