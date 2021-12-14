شركة تمويل شخصي تمويل التيسير بشروط ميسرة بدون كفيل أو تحويل راتب

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شركة تمويل شخصي ، تقدم شركة التيسير تمويل التيسير بشروط ميسرة عرض تمويل شخصي يقدر ب 100 ألف ريال، بتقسيط ميسر دون كفيل ولا تحويل للراتب، مما يساهم في خدمة احتياجات العملاء المالية، ويعد هذا العرض من أفضل العروض التي تعمل شركة التيسير على تقديمها تمويل الأفراد بهامش ربح ثابت وتنافسي، إلى جانب توفير الكثير من الامتيازات التي يستفيد منها العميل صاحب التمويل في حالة تقديمه طلب الحصول عليه، طبقا لبعض الشروط الرئيسية التي تطلبها الشركة لضمان استحقاق الاستفادة من العرض التمويلي المتاح لديها في المملكة السعودية.
شركة تمويل شخصي ومزايا تمويل التيسير بشروط ميسرة في السعودية
يمكن لكافة الموظفين والمواطنين في المملكة من القطاع الخاص والحكومي، الحصول على تمويل التيسير بشروط ميسرة بأقل قيمة للراتب الشهري، وكذلك الاستفادة بالكثير من الامتيازات عند التقديم على العرض التمويلي لدى شركة التيسير ، ومنها:
- مطابقة القروض والعروض التمويلية لدى شركة التيسير لأحكام الشريعة الإسلامية
- إمكانية الحصول على تمويل شخصي يصل قيمته 100 ألف ريال سعودي بأقصى حد بدون ضامن
- بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من التمويل والسداد بتقسيط ميسر شهري يبدأ من 12 شهر ويصل إلى 60 شهر ، بدون تحويل الراتب الشهري
- إلى جانب توفير التمويل من دون كفيل أو ضامن
- الحصول على التمويل بإيداع المبلغ التمويلي خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت تقديم الطلب والموافقة عليه.
شروط استحقاق التمويل الشخصي من شركة التيسير
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية لضمان الاستفادة من التمويل دون كفيل أو تحويل راتب
- كما يلزم ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 21 عام
- ألا تقل مدة خدمة الموظف في القطاع العام أو الخاص عن ستة أشهر بحد أدنى، ليتمكن من أداء كافة التعاملات التي يتطلبها التمويل الشخصي
- إلى جانب ضرورة ألا يقل قيمة الراتب الشهري عن 4 آلاف ريال سعودي
- أن يقوم المتقدم بتقديم طلب الحصول على التمويل من خلال الموقع الرسمي لشركة التيسير، وتعبئة النموذج الخاص بالطلب بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وإتمام باقي الإجراءات من خلال زيارة الفرع الخاص بالشركة داخل المملكة السعودية.
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