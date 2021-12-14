التفويض الإلكتروني في أبشر الأحوال وطرق التسجيل في التطبيق الخاص في الجوال

خدمة التفويض الإلكتروني من ضمن الخدمَات المُهمة التي يتم أتاحتها على منصة أبشر لتسهيل وتيسير الأمور على المواطنين الذين يقيمون في المملكة العربية السُّعُودية حيث إن هذه الخدمة تقدم لهم بعض الأمور وهي تجديد جواز السفر الخاص بالمواطن وإصدار تأشيرة خروج وغيرها من العديد من الخِدْمَات ومن خلال هذا المقال من موقع ثقفني سوف نقوم بتوضيح كافة المعلومات التي تخص خدمة التفويض الإلكتروني.

خدمات التفويض الإلكتورني منصة أبشر

تعتبر خدمة التفويض الإلكتروني في أبشر من الخدمات التي يمكن للمواطن الذي يقيم داخل المملكة العربية السُّعُودية الاستفادة من خلالها حيث إنه يمكن أن يكون لدية حساب خاص به على منصة أبشر ويتم التسجيل في هذه الخدمة بواسطة طريقتين أما أن يتم التسجيل بواسطة التطبيق الخاص الذي يتم تحميله على الجوال أو على الحاسوب أو من خلال الموقع الرسمي منصة أبشر خدمة التفويض الإلكتروني، ومن الخدمات المقدمة من خلال خدمة التفويض الإلكتروني وهي:

يمكن للمواطن أن يقدم طلب تمديد تأشيرة الزيارة والقيام بالذهاب. يمكن الإبلاغ عن العمالة في حالة الغياب. يمكن للمواطن الذي لديه تفويض الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية بالإضافة إلى الإبلاغ عن فقدان جواز السفر مع إمكانية تجديد الجواز. يمكن للمواطن إلغاء وإصدار تأشيرة الخروج والعودة إلى المملكة وإلغاء إصدار تأشيرة الخروج النهائي. يمكن للمواطن الذي لديه تفويض أن يتسلم جواز السفر نيابة عن صاحب الجواز. يمكن للمواطن الذي لديه تفويض أن يصدر جواز السفر نيابة عن صاحب الجواز.

التسجيل في تطبيق أبشر خدمة التفويض الإلكتروني

يقوم المواطن السعودي بتحميل التطبيق على الجوال.

بعد فتح التطبيق يقوم المواطن بإدخال اسم المستخدم والرقم الخاص بالهوية وكلمة المرور.

يقوم المواطن باختيار رابط خدماتي و منها إلى إدارة التفويض ثم الصغط على مراجعة القطاع.

ثم الصغط على مراجعة القطاع. الانتقال إلى صفحة أخرى تطلب معلومات المواطن والبيانات من رقم الهوية والرقم المرجعي.

كتابة رمز التحقق و النقر على رمز تأكيد.

بعد القيام بهذه الخطوات بشكل صحيح يكون قد تم التسجيل في تطبيق أبشر.

التسجيل في خدمة التفويض من خلال الموقع الرسمي