عرض 250 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط علي أطول مدة سداد

عرض ال250 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب، أحد العروض التمويلية بمبالغ مالية كبيرة ، والتي تكون موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية ، بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، كما يبحث المواطن الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، عن عروض تمويلية بأقل راتب شهري وأقل هامش ربح ، وذلك بما يكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

عرض ال250 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل فورى بالتقسيط الميسر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أحد المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث قامت الشركة بتصميم هذا المنتج المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، من أجل تلبية كافة الاحتياجات المالية المختلفة للعملاء ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تتيح للعميل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل ، من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له .

مزايا عرض تمويل شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد

قامت شركة مرابحة مرنة بتصميم عرض التمويل الشخصي ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. تمويل شركة مرابحة مرنة يمكن أن يبدأ بمبلغ مالي قيمته 5000 ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل يصل إلى 250 ألف ريال سعودي. إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء للاستفادة من التمويل الشخصي. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من هذا المنتج ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً ، يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. خيارات للسداد عديدة يمكن أن يستفيد بها العميل من خلال هذا المنتج ، وذلك لتقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة تصل حتي 60 شهر. موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة