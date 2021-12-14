50,000 ريال بأقل قسط ميسر بدون كفيل وبلا تحويل للراتب

الآن أحصل على تمويل بمبلغ 50,000 ريال بشروط وضوابط ميسرة بأقل قسط ميسر للعملاء السعوديين في المملكة العربية السعودية عبر شركة إمكان للتمويل ويمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير مناهج الدين الإسلامي في السعودية كذلك بدون موافقة الكفيل الغارم وبلا الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ويمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة تبدأ من أثنى عشر شهر ويصل إلى ثمانية وأربعون شهر على الأكثر وعند التقديم يتم الحصول على تمويل بموافقة فورية بدون كفيل وبلا تحويل الراتب الشهري بالتقسيط الميسر للمواطن السعودي بالمملكة وبعد تطبيق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة المقدم من بنك الراجحي ويجب توفير الآن سجل ائتماني داخل المملكة عام 1443 هجريًا بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أهم المميزات المتوفرة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة

يوفر تمويل شركة إمكان في المملكة العديد من المزايا الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين بحد أقصى خمسون ألف ريال سعودي في المملكة بدون تحويل الراتب الشهري وبلا موافقة الكفيل الغارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية السعودية وسوف نشرح لكم بالتفصيل كافة المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل شركة إمكان كما يلي:

يمتاز الآن التمويل بأنه بدون كفيل غارم سعودي الجنسية.

أمتاز التمويل لدى إمكان بأنه مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كذلك يمتاز التمويل الميسر بفترة سداد ميسرة من سنة حتى سنتين فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل.

يصل مبلغ التمويل إلى 50,000 بأقل قسط شهري كذلك بأقل راتب شهري في المملكة.

التمويل النقدي بالتقسيط الشهري الميسر لجميع العملاء السعوديين في المملكة فقط لا غير.

إيضًا التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

شروط الحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان