الاستعلام عن الرسوم لتجديد الإقامة ورسوم المرافقين وغرامات تأخير تجديد الإقامة. حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم العربي والإسلامي من حيث عدد الوافدين والأجانب. كما تختلف الأسباب التي تجذب الأجانب للسفر داخل المملكة وكذلك الإقامة بداخلها. ولذلك فيعتبر أمر تجديد الإقامة من أكثر الأمور التي يجب أن ينتبه إليها الوافدين الأجانب. كما أن الحكومة داخل المملكة العربية السعودية تعمل من أجل تحويل جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين والوافدين أيضاً إلى الشكل الإلكتروني. وذلك لكي توفر الوقت والجهد للمواطن والمقيم وكذلك لتقليل الإزدحام وأيضاً تقليل انتشار العدوى. ولذلك فأن الوافد الأجنبي يتمكن من إصدار الإقامة وكذلك الاستعلام عن التكلفة المطلوبة وسددها بشكل إلكتروني. وهو ما سنقوم اليوم بالتحدث عنه داخل هذا المقال. كما يمكنك التعرف أيضاً على تجديد وإصدار جواز السفر السعودي عن طريق أبشر 1443 الخطوات والرسوم المطلوبة لها.

الاستعلام عن الرسوم لتجديد الإقامة

يعتبر من أكثر الأمور التي يجب أن يهتم بها الوافد الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية. وذلك نظراً لأن عند تأخر المقيم عن موعد تجديد الإقامة يؤدي ذلك إلى دخول الوافد في الكثير من المشاكل. كما يتم تغريم الأجنبي المقيم رسوم إضافية في حالة التأخر عن تجديد الإقامة. ولذلك فيجب أن يكون الوافد على دراية تامة بكيفية معرفة الرسوم المطلوبة التحديد. وذلك لكي تكتمل عميلة تجديد الإقامة. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لمعرفة الرسوم كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول ثم كتابة رقم الإقامة الخاصة بالقيم. وبعدها سوف يتم جميع المعلومات الخاصة بالإقامة بما في ذلك الرسوم المطلوبة.

الاستعلام عن رسوم المرافقين

كما يتمكن المقيم الأجنبي من الاستعلام عن الرسوم المطلوبة المرافقين بشكل إلكتروني. ويتم ذلك كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية

ثم تسجيل الدخول بكتابة الاسم ورقم المرور

كتابة جميع البيانات المطلوبة والضغط على المقيمون

وبعدها الدخول على الخدمات الإلكترونية

ثم الدخول على الجوازات ومنها الضغط على خيار المزيد

وأخيراً الضغط على خدمات التابعين.

غرامات التأخير عن سداد رسوم تجديد الإقامة

حيث تعطي الإدارة العامة للجوازات داخل المملكة العربية السعودية فرصة لمدة ثلاث أيام بعد انتهاء صلاحية الإقامة للتجديد. كما إنه عند تأخر المقيم عن التجديد قبل هذه المدة يتم فرض عليه عقوبات. ويمكننا عرض هذه الغرامات كما يلي: