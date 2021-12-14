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عمر شويل - جدة قانون النيابة العامة الجديد 1443 وتعديلات النظام الجديد واختصاصات النيابة العامة. حيث تعتبر النيابة العامة هي المنظمة المسئولة بشكل مباشر عن تحقيق العدالة داخل المملكة العربية السعودية. وكذلك أيضاً تعمل النيابة العامة دور أساسي في توفير الحماية للمجتمع عن طريق توفير الحماية الفردية للمواطنين وحفظ حق الحرية لكل مواطن. كما تقوم النيابة العمل بتنفيذ دورها في تحقيق النصر للمظلوم وعقوبة الظالم تبعاً للأحكام والقواعد للشريعة الإسلامية. ولذلك يطلق على هيئة النيابة داخل المملكة نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام. ولهذا سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض التعديلات الجديدة التي تمت على النيابة العامة واختصاصات النيابة العامة أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على طريقة الحصول على تصريح الحج وأهم الشروط المطلوبة للحصول على تصريح الحج

قانون النيابة العامة الجديد 1442

كما تم ذكرة في الأعلي أن النيابة العامة تعتبر منظومة التحقيق والإدعاء العام داخل المملكة العربية السعودية. ولقد تم تسميتها بهذا الإسم لما تقم به من مهام تعمل على حفظ حقوق المواطن وحماية حرياته الخاصة ونصرة المظلوم وكذلك عقوبة الظالم. ومن الجدير بالذكر أن منظومة النيابة العامة تم إنشائها تبعاً للمرسوم الملكي الذي تم صدوره في 24 من شوال لعام 1409. كما يتضمن هذا النظام ثلاثين مادة كما يتضمن إنشاء الهيئة واختصاصها وأعضاء المنظمة والعاملين بها وكذلك تشكيل الهيئة وغيرها. كما ترتبط منظمة هيئة التحقيق والادعاء العام بوزارة الداخلية بصورة مباشرة وترتبط ميزانيتها بميزانية الوزارة أيضاً. وتعتبر مدينة الرياض هي المقر الرئيسي لها، كنا يمكننا التعرف على النظام الجديد للهيئة عن طريق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام.

التعديلات الجديدة على النظام 1443

لقد قامت الجهات العليا داخل المملكة بعمل مجموعة من التعديلات على نظام النيابة العامة. وكان ذلك بهدف التقوية من سلطة النيابة وكذلك استقلالها ووضع قواعد تحكم صورة العمل بها أيضا. ويؤدي ذلك إلى تطوير نظام مؤسسة القضاة وزيادة مستوي الكفاءة والأداء بها. وأيضا ينتج عن هذا زيادة فرصة تحقيق العدالة. ويمكننا ذكر أهم هذه التعديلات كما يلي:

إعطاء الحق لرئيس دائرة التحقيق في تنبيه المحققين التابعين له لما يحدث منهم من مخالفات ويكون التنبيه كتابيا أو شفاهيا.

وكذلك أيضاً يقوم رئيس الدتئرة التفتيشية برفع الدعوى التأديبية نتيجة لطلب النائب العام

ويتم إقامة الدعوي عن طريق تحقيق من قبل أحد أعضاء النيابة، ويتم رفع القرار إلي مجلس النيابة العامة ليقوم بالنطر فيها

ولمزيد من التعديلات يمكنك الدخول على موقع هيئة التحقيق والادعاء العام.

اختصاصات النيابة العامة

تقوم بالتحقيق في مختلف الجرائم

القرار في التحقيق سواء بحفظ الدعوي أو رفعها تبعاً للقوانين.

تمثل الإدعاء أما القضاة

تعمل على الإشراف على عملية تنفيذ الأحكام

الرقابة والتفتيش على السجون

كذلك أيضاً من الممكن أن يتم رفع إليها اختصاصات أخري من قبل مجلس الوزراء.

شروط الالتحاق بوظائف النيابة العامة الجديدة

فلقد قامت النيابة العامة بالإعلان عن بعض الوظائف الفارغة المتاح التقديم عليها. كما قامت بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم التقديم على هذه الوظائف كما يلي: