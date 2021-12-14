عروض هيونداي من عبد اللطيف بمناسبه نهاية العام علي جميع السيارات ومعرفه الأسعار

عروض هيونداي من عبد اللطيف من اهم واحدث عروض السيارات التي تم إطلاقها في هذه الأيام والتي تناسب جميع المواطنين السعوديين. كما أعلنت عنها شركه عبد اللطيف جميل للسيارات عبر صفحتها الشخصية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن إطلاق عده عروض حديثه بالمملكة بمناسبه نهاية العام والتي تناسب جميع المواطنين السعوديين وتلبي جميع احتياجاتهم. والتي من أهمها عروض الأهلي والناغي علي هيونداي بمناسبه نهاية العام ومعرفه السيارات بالأسعار. كما تم الإعلان أيضا عن عرض البطاقات الائتمانية من الأهلي في اخر العام بمميزات غير مسبوقه علي جميع البطاقات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح العروض بالتفصيل مع معرفه جميع سيارات هيونداي التي شملتهم العروض. بالإضافة إلي ذلك سوف نقوم بتوضيح كيفيه الحصول علي سياره من الوكيل.

عروض هيونداي من عبد اللطيف

أعلنت شركه عبد اللطيف عن إطلاقها لعده عروض علي السيارات الحديثة والتي شملت باقة من اهم سيارات هيونداي الحديثة التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة. كما تم الإعلان أيضا عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 10 ديسمبر 2021 وتنتهي في 31 ديسمبر 2021.

سيارات عروض هيونداي

كما شملت العروض باقة من اهم سيارات هيونداي الحديثة والتي نوضحها لكم بالأقساط من خلال النقاط الأتية:

اكسنت 2021 1.4L MPI بقسط 1041 ريال وبدون دفعه أولي علي مده 60 شهر.

إلنترا 2021 Smart 1.6 بقسط 1295 ريال وبدون دفعه أولي علي مده 60 شهر.

اكسنت 2021 Smart Plus بقسط 1094 ريال وبدون دفعه أولي علي مده 60 شهر.

إلنترا 2021 Smart 2.0 بقسط 1353 ريال وبدون دفعه أولي علي مده 60 شهر.

كريتا 2021 Smart بقسط 1288 ريال وبدون دفعه أولي علي مده 60 شهر.

سوناتا 2021 Smart 2.0 بقسط 1714 ريال وبدون دفعه أولي علي مده 60 شهر.

كريتا 2021 Smart بقسط 1297 ريال وبدون دفعه أولي علي مده 60 شهر.

سنتافي 2021 Smart بقسط 2052 ريال وبدون دفعه أولي علي مده 60 شهر.

سوناتا 2021 Smart 2.5 بقسط 1810 ريال وبدون دفعه أولي علي مده 60 شهر.

سنتافي 2021 2.5 6A/T 4×2 – Smart بقسط 2140 ريال وبدون دفعه أولي علي مده 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض هيونداي

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي سياره هيونداي من العروض. وذلك عن طريق الذهاب إلي احد فروع الوكيل بالمملكة. أو الاتصال علي رقم الشركة وهو 8002442211.