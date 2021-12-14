نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف جامعة أم القرى 1443 للجنسين وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن رابط تقديم وظائف جامعة أم القرى بصورة كبيرة خلال الساعات الحالية على محرك البحث “جوجل”، وقد زادت معدلات البحث عن الوظائف المُعلنة بعد أن أعلنت جامعة أم القرى عن وجود وظائف أكاديمية بنظام التعاون شاغرة ب 41 تخصص للجنسين، فقد صرحت الجامعة أنها ستستعين بالكوادر المؤهلة الحاصلة على الماجستير والدكتوراة في تخصصات الشريعة والإقتصاد والبلاغة والتاريخ وغيرها من المقررات الدراسية، ويأتي هذا في إطار حرص الجامعة على توفير فرص عمل للشباب مساهمة منها في القضاء على البطالة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم خطوات التقديم على وظائف جامعة أم القرى وأبرز شروط التسجيل فيها كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التقديم على وظائف النيابة العامة لحملة الثانوية، فتابعونا.

رابط وظائف جامعة أم القرى

أتاحت جامعة أم القرى التقديم على الوظائف المذكورة ابتداءاً من يوم غد الأربعاء 15 ديسمبر الموافق 11/5/1443ه حتى يوم الأحد القادم 19 ديسمبر الموافق 15/5/1443ه، ويُمكنكم التقديم على وظائف جامعة أم القرى عبر الضغط على الرابط المظلل حيث سينقلكم إلى الموقع الرسمي للجامعة.

شروط وظائف الجامعة

أعلنت جامعة أم القرى عدة شروط لقبول طلبات المتقدمين إلى الوظائف المُعلنة،وإليكم الشروط كالتالي:

أولاً لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ثانياً يجب حصول المتقدم على درجة الماجستير.

ثالثاً لا يقل تقدير المتقدم عن جيد جداً.

رابعاً يجب أن يكون قد حصل المتقدم على مؤهله بنظام الإنتظام الدراسي من جامعة معتمدة.

خامساً ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم في قضية مخلة بالشرف.

سادساً لا يوجد خلاف بين المتقدم والجامعة.

سابعاً ألا يكون قد تم فصل المتقدم من عمله أو صدر ضده قرار تأديبي إذا كان موظفاً.

المقررات الدراسية

تحتاج جامعة أم القرى إلى كوادر لتدريس العديد من المقررات الدراسية وهي الشريعة والتاريخ والإقتصاد والبلاغة والأدب والمحاسبة واللغة العربية والكيمياء والأحياء والحاسب الآلي والخدمة الإجتماعية والدراسات الإسلامية والإعلام وغيرها من المقررات.

وأخيراً وليس آخراً نرجو أن نكون وفقنا في تقديم هذه المقالة لكم وأن تكون احتوت على كافة البيانات والمعلومات، فقد وضحنا لكم كيفية التقديم إلى الوظائف المعلنة مع توضيح كافة شروط التقديم، والآن نستعد لإستقبال كافة أسئلتكم عبر التعليقات بالأسفل وسنقوم بالرد عليها فوراً