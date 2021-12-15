نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب منح أراضي الديوان الملكي 1443 وشروط قبول الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب منح أراضي الديوان الملكي 1443 يحتاج إلى توافر العديد من الشروط والضوابط في جميع المتقدمين، وقد أتاح الديوان الملكي مجموعة كبيرة من خدمات الدعم إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود خلال الفترة الأخيرة من أجل تطبيق سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي تساعد في تنفيذ رؤية المملكة 2030، فيمكن تقديم معروض للديوان الملكي تسديد ديون في حال حصلت على قروض أو مبالغ مالية من أي جهة، حيث هناك فرصة سداد القروض الديوان الملكي للمؤسسات المصرفية، وعند تقديم معروض طلب مساعدة من الديوان الملكي يمكن الحصول على قطع أراضي مجانية أيضًا.

طلب منح أراضي الديوان الملكي 1443

تقديم طلب منحة أرض من الديوان الملكي السعودي لا بد من تقديم صيغة مناسبة له، فيمكن تقديم المعروض من أجل الحصول على المال أو العلاج أو أيضًا قطع الأراضي السكنية، ويتمثل نموذج طلب منح أراضي الديوان الملكي 1443 في الصيغة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد…،

خادم الحرمين الشريفين، أتوجه بالشكر لسيادتكم تقديرًا وعرفانًا بالجميل لما تقدمونه من خدمات ومساعدات لجميع أبناء الوطن وخصوصًا الذين لا يملكون الحيلة لسداد الديوان أو شراء المنزل.

وأقدم لحضراتكم هذا المعروض من أجل طلب منح أراضي الديوان الملكي لبناء مسكن مناسب لي ولأسرتي جميعًا، حيث أنني لا أستطيع توفير مسكن مناسب، وذلك لأن راتبي لا يكفي لذلك، فأنا أملك من الأبناء (ويقوم بذكر عدد أفراد الأسرة بالتفصيل).

وأرجو الموافقة على تقديم الدعم السكني لي، وقمت بإرفاق جميع المستندات الرسمية التي تؤكد على الحالة المادية التي أمر بها خلال الفترة الأخيرة.

شروط منح أراضي الديوان الملكي 1443

أما عن الشروط التي وضعها الديوان الملكي من أجل قبول طلب الحصول على منح الأراضي المجانية فهي تتمثل في:

الحصول على الجنسية السعودية للنساء والرجال.

ألا يكون لدى المتقدمين مسكن مناسب أو أراضي سكنية.

الإقامة داخل المملكة، ولا يكون عمر المتقدم أقل من خمسة وعشرين عام.

وأكد الديوان الملكي على ضرورة ألا يكون قد سبق للمتقدم وحصل على الدعم السكني المتوفرة من خلال بعض المؤسسات الحكومية السعودية.