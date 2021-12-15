التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022 وجدول الكامل للعطلات الرسمية 2022

التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022 أعلنته وزارة التعليم بالمملكة تزامنا مع ارتفاع عمليات البحث عن هذا التوقيت من قبل أولياء الأمور والطلاب. لمعرفة المواعيد الجديدة حيث يتم تأخير المواعيد لمدة 60 دقيقة لكافة المدارس والمؤسسات التعليمية. وهو توقيت تطبقه الحكومة السعودية كل عام في تأخير مواعيد الدخول لمدة ساعة كاملة. وتقوم المملكة بعمل التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022 سنويا تسهيلا على الطلبة والطالبات في حصولهم على المواد التعليمية المقررة عليهم. مُقسمة على جميع الحصص الدراسية كاملة، لأن الليل أطول من النهار في فصل الشتاء وبالتالي فإن الطلاب في حاجة إلى الحصول على المقدار التعليمي المطلوب منهم واستكمال اليوم الدراسي.

التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022

التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022. من المُقرر أن تتأخر مواعيد الحصص المدرسية ساعة كاملة. ضمن المواعيد الجديدة لطلبة وطالبات المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي:

تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً.

دخول المدرسة من الساعة السابعة.

بدء الطابور في السابعة والربع وهي المواعيد الثابتة لليوم الدراسي خلال فصل الشتاء.

أوقات الدوام الشتوي للمدارس في السعودية

ننشر التقويم الدراسي بعد التعديلات الجديدة التي أضافتها وزارة التعليم 144. بعد إعلانها التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022. ضمن الجدول التالي الذي يتم تطبيقه الآن على جميع المدارس بالمملكة، شاملا موعد العطلات الرسمية حتى نهاية العام.

جدول العطلات الرسمية 2022