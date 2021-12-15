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التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022 وجدول الكامل للعطلات الرسمية 2022

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عبدالله جمعة 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022 وجدول الكامل للعطلات الرسمية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022 وجدول الكامل للعطلات الرسمية 2022 - ثقفني

التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022 أعلنته وزارة التعليم بالمملكة تزامنا مع ارتفاع عمليات البحث عن هذا التوقيت من قبل أولياء الأمور والطلاب. لمعرفة المواعيد الجديدة حيث يتم تأخير المواعيد لمدة 60 دقيقة لكافة المدارس والمؤسسات التعليمية. وهو توقيت تطبقه الحكومة السعودية كل عام في تأخير مواعيد الدخول لمدة ساعة كاملة. وتقوم المملكة بعمل التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022 سنويا تسهيلا على الطلبة والطالبات في حصولهم على المواد التعليمية المقررة عليهم. مُقسمة على جميع الحصص الدراسية كاملة، لأن الليل أطول من النهار في فصل الشتاء وبالتالي فإن الطلاب في حاجة إلى الحصول على المقدار التعليمي المطلوب منهم واستكمال اليوم الدراسي.

التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022

التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022. من المُقرر أن تتأخر مواعيد الحصص المدرسية ساعة كاملة.  ضمن المواعيد الجديدة لطلبة وطالبات المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي:

  • تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً.
  • دخول المدرسة من الساعة السابعة.
  • بدء الطابور في السابعة والربع وهي المواعيد الثابتة لليوم الدراسي خلال فصل الشتاء.

التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022

 أوقات الدوام الشتوي للمدارس في السعودية

ننشر التقويم الدراسي بعد التعديلات الجديدة التي أضافتها وزارة التعليم 144. بعد إعلانها التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022. ضمن الجدول التالي الذي يتم تطبيقه الآن على جميع المدارس بالمملكة، شاملا موعد العطلات الرسمية حتى نهاية العام.

جدول العطلات الرسمية 2022

  1. عطلة اليوم الوطني  15/02/1443        22/09/2021
  2. في حين تكون عطلة نهاية أسبوع مطولة       11/03/1443        17/10/2021
  3. عطلة نهاية أسبوع مطولة       29/03/1443        04/11/2021
  4. بداية عطلة الفصل الدراسي الأول         20/04/1443        25/11/2021
  5. بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني         01/05/1443        05/12/2021
  6. عطلة نهاية أسبوع مطولة       15/05/1443        19/12/2021
  7. عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني     03/06/1443        06/01/2022
  8. موعد بداية الدراسة  عقب عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني           13/06/1443        16/01/2022
  9. عطلة  نهاية أسبوع مطولة      01/07/1443        02/02/2022
  10. عطلة نهاية أسبوع مطولة       22/07/1443        23/02/2022
  11. بداية عطلة  الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443        10/03/2022
  12. موعد بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث     17/08/1443        20/03/2022
  13. في حين يكون موعد بداية عطلة عيد الفطر    24/09/1443        25/04/2022
  14. موعد بداية الدراسة  عقب عطلة عيد الفطر           07/10/1443        08/05/2022
  15. عطلة  نهاية أسبوع مطولة      24/10/1443        25/05/2022
  16. عطلة  نهاية أسبوع مطولة      16/11/1443        15/06/2022
  17. في حين يكون موعد بداية عطلة نهاية العام الدراسي     01/12/1443        30/06/2022

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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