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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022 وجدول الكامل للعطلات الرسمية 2022 في المقال التالي
التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022 أعلنته وزارة التعليم بالمملكة تزامنا مع ارتفاع عمليات البحث عن هذا التوقيت من قبل أولياء الأمور والطلاب. لمعرفة المواعيد الجديدة حيث يتم تأخير المواعيد لمدة 60 دقيقة لكافة المدارس والمؤسسات التعليمية. وهو توقيت تطبقه الحكومة السعودية كل عام في تأخير مواعيد الدخول لمدة ساعة كاملة. وتقوم المملكة بعمل التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022 سنويا تسهيلا على الطلبة والطالبات في حصولهم على المواد التعليمية المقررة عليهم. مُقسمة على جميع الحصص الدراسية كاملة، لأن الليل أطول من النهار في فصل الشتاء وبالتالي فإن الطلاب في حاجة إلى الحصول على المقدار التعليمي المطلوب منهم واستكمال اليوم الدراسي.
التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022
التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022. من المُقرر أن تتأخر مواعيد الحصص المدرسية ساعة كاملة. ضمن المواعيد الجديدة لطلبة وطالبات المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي:
- تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً.
- دخول المدرسة من الساعة السابعة.
- بدء الطابور في السابعة والربع وهي المواعيد الثابتة لليوم الدراسي خلال فصل الشتاء.
أوقات الدوام الشتوي للمدارس في السعودية
ننشر التقويم الدراسي بعد التعديلات الجديدة التي أضافتها وزارة التعليم 144. بعد إعلانها التوقيت الشتوي للمدارس في السعودية 2022. ضمن الجدول التالي الذي يتم تطبيقه الآن على جميع المدارس بالمملكة، شاملا موعد العطلات الرسمية حتى نهاية العام.
جدول العطلات الرسمية 2022
- عطلة اليوم الوطني 15/02/1443 22/09/2021
- في حين تكون عطلة نهاية أسبوع مطولة 11/03/1443 17/10/2021
- عطلة نهاية أسبوع مطولة 29/03/1443 04/11/2021
- بداية عطلة الفصل الدراسي الأول 20/04/1443 25/11/2021
- بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 01/05/1443 05/12/2021
- عطلة نهاية أسبوع مطولة 15/05/1443 19/12/2021
- عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1443 06/01/2022
- موعد بداية الدراسة عقب عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022
- عطلة نهاية أسبوع مطولة 01/07/1443 02/02/2022
- عطلة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 23/02/2022
- بداية عطلة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022
- موعد بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022
- في حين يكون موعد بداية عطلة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022
- موعد بداية الدراسة عقب عطلة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022
- عطلة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022
- عطلة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 15/06/2022
- في حين يكون موعد بداية عطلة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/2022
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