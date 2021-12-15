تقسيط مبلغ فاتورة الكهرباء في السعودية 1443 وكيفية الدفع أونلاين

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عمر شويل - جدة تُقدم هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية، خدمات عديدة للمواطنين والمقمين، ومنها إمكانية تقسيط مبلغ فاتورة الكهرباء 1443هـ، للعملاء الذين يستحقون هذه الخدمة، ويأتي ذلك ضمن أدوار هذه الهيئة اليت تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة بأسعار مناسبة، إضافة إلى تطوير إطار تنظيمي يتماشى مع أنظمة الدولة، وقراراتها، وسياساتها.

هل يحق للمواطن تقسيط مبلغ فاتورة الكهرباء في السعودية 1443؟

وردّت هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة على سؤال أحد المواطنين بشأن أحقية تقسيط مبلغ فاتورة الكهرباء من عدمه، إذ أكدت الهيئة عبر عبر حسابها على موقع “تويتر”، أنَّ من حق المواطن طلب تقسيط مبلغ الفاتورة بما لا يتجاوز 10% في الشهر، وذلك بسبب تقصير مُقدّم الخِدمة في استخراج الفواتير.

ووفقًا للهيئة في توضيح سابق، فإن من حق المستهلك الحصول على تعويض من مُقدم خدمة الكهرباء في حالة عدم إعادة الخدمة بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن، و5 ساعات في ما عداها، وكذلك في حالة عدم إعادة الخدمة خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية، أو عدم إيصال الخدمة لمنشأة جديدة في فترة تصل إلى 40 يومًا من تاريخ الدفع، أو في حالة عدم الإشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط له قبل يومين، أو انقطاع الخدمة أكثر من 4 مرات بمدة تزيد على 4 ساعات في العام.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء بالتقسيط

ومن الممكن دفع فاتورة الكهرباء بالتقسيط عن طريق خدمة المباشر للأفراد التي يوفرها مصرف الراجحي، ولكن بشرط دفع 50% بحد أدنى من قيمة الفاتورة المستحقة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى خدمة مباشر الراجحي. اختيار المدفوعات. والضغط على دفع فاتورة لمرة واحدة. اختيار الخدمات العامة. الضغط على الشركة السعودية للكهرباء. إدخال رقم الفاتورة، أو الحساب. إدراج قيمة المبلغ الذي نريد دفعه. كتابة رمز التحقق المرسل في رسالة إلى الهاتف. ظهور رسالة تفيد بإتمام دفع الفاتورة.

كيفية دفع فاتورة الكهرباء عبر صراف الراجحي

ومن الممكن دفع فاتورة الكهرباء عبر أقرب ماكينة صراف تابعة لبنك الراجحي، عبر اتباع هذه الخطوات: