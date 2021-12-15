خطوات حجز موعد لأداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا وأبرز الشروط

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لم يعد التوجه إلى الأماكن المقدسة في السعودية لأداء مناسك العمرة، وفق الإجراءات العادية قبل جائحة كورونا، إذ لا بُد من حجز موعد لأداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا الإلكتروني، وهو من الإجراءت الاحترازية التي اتخذها وزارة الحج والعمرة في المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، لحماية المواطنين والمقيمين من الإصابة بالفيروس التاجي.
خطوات حجز موعد لأداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا
وأوضحت وزارة الحج والعمرة في المملكة خطوات حجز موعد لأداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك على النحو التالي:
- الدخول إلى حساب المواطن أو المقيم في تطبيق اعتمرنا الإلكتروني.
- اختيار نوع التصريح وهو أداء عمرة.
- واختيار المستخدم الرئيسي للتصريح أو أحد المرافقين.
- كما يجب اختيار التاريخ والوقت المناسب، ويفضل تجنب أوقات الذروة.
- واختيار نقطة التجمع المتاحة.
- الموافقة على تعليمات الدخول إلى المسجد الحرام ونقطة التجمع.
- استعراض التصريح أو إلغائه أو شراء خدمات النقل.
شروط العمرة للمواطنين والمقيمين في السعودية 2021
وحدّدت وزارة الحج والعمرة، شروطًا لأداء مناسك العمرة من داخل السعودية، حماية للمواطنين والمقيمين، وهي كالتالي:
- لا بُد من خضوع القادمين إلى المملكة للحجر الصحي المؤسسي.
- عمر المعتمر لا يقل عن 18 سنة.
- مراجعة المراكز الطبية المعتمدة والتحقق من الحالة الصحية.
- الحصول على لقاح معتمد في المملكة ضد كورونا.
- إحضار شهادة مُوثقة تفيد بالحصول على اللقاح المعتمد، على أن يكون مُصدقًا في المملكة.
- والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.
ومن بين الشروط التي يجب على الشركات الالتزام بها، عدم فسخ القعود المبرمة مع المعتمر، والالتزام بالمحددات الزمنية لموسم العمرة، والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وتفويج وإرشاد المعتمرين من مساكنهم إلى الحرمين، ووجود مندوب صحي مع كل فوج، والالتزام بمغادرة المعتمرين الذين يمتلكون تأشيرة عمرة في الموعد المحدد.
الفئات المسموح لها بالعمرة 2021
وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن الفئات المسموح لها بأداء العمرة ودخول الأماكن المقدسة خلال هذه الفترة، وهم:
- الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 سنة، لكن بشرط حصولهم على لقاح ضد كورونا.
- المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح ضد كورونا معتمد في السعودية.
- وكذلك المُحصّن المتعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
- والمُحصّن الذي مضى على حصوله للجرعة الأولى أسبوعين.
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