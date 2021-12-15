رابط بلاك بورد جامعة القصيم وتسجيل الدخول بالخطوات والصور

بلاك بورد جامعة القصيم هو نظام التعليم عن بعد والذي قد لجأت إليه معظم دول العالم كخطة بديلة لاستمرر الحياة العلمية والعملية في خلال فترة انتشار كرونا، والذي عانت منه جميع دول العالم خلال ما يقارب الثلاث سنوات والتي تستمر حتى الآن، وقد كانت المملكة العربية السعودية من أولى الدول التي قامت بتنفيذ هذه الإستراتيجية التعليمية للتعليم الإلكتروني حيث أنها بالفعل كانت من ضمن أهداف المملكة لتحقيق رؤية 2030، وكانت جامعة القصيم هي أول جامعات المملكة التي قد قامت باعتماد تطبيق البلاك بورد للتعليم عن بعد وتوفير كافة المناهج التعليمية التي يحتاجها الطلاب من خلالها لتسهيل سير العملية التعليمية وتوفير كافة الوسائل والأساليب الدراسية اللازمة للطلاب والمعلمين على حدٍ سواء ، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم خطوات تسجيل الدخول بالتفصيل كما يلي.

خطوات تسجيل الدخول إلى بلاك بورد جامعة القصيم:

والجدير بالذكر بداية أن نظام بلاك بورد blackboard جامعة القصيم يتميز بتوفير الوقت والجهد للطلاب في الوصول إلى المادة العلمية، كما أنه يتميز بتوفير أدوات تعليمية متقدمة لتيسير عملية إرفاق المواد الدراسية بالنسبة للمعلمين، كما يمكن من خلاله متابعة العملية التعليمية وتقييم أداء الوظائف الدراسية، ومتابعة تسجيل الحضور والغياب للطلاب، كما أنها توفر إمكانية التواصل بين الطلاب والمدرسين من خلال بث حي مباشر عبر التطبيق بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى، التي تجعل بلاك بورد جامعة القصيم هي الوجه الأولى للطلاب.

الدخول إلى رابط جامعة القصيم. ومن ثمة الضغط على تبويب الطلاب في اليمين أسفل الصفحة. ليتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك ومن ثمة الضغط على تسجيل الدخول. ليتم نقلك إلى لوحة تحكم الطالب والتي من خلالها يمكنك الاطلاع على المقررات والمناهج الدراسية والرسائل الإعلامية الخاصة بك، والتمتع بكافة الأدوات المتاحة من خلال المنصة الإلكترونية كما بالصورة الموضحة.

كيفية تحميل تطبيق بلاك بورد:

ويمكن تحميل تطبيق بلاك بورد بكل سهولة على جميع أجهزة الهاتف المحمول التي تدعم نظام أندرويد سواء كان هاتفك جوال ابل ايفون أو أي جهاز آخر كما يلي؛