قبول الضمان sbis.hrsd.gov.sa نتائج الأهلية لمسجلي الضمان المطور والذي تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عنها بين الحين والآخر، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن ألية التسجيل بالنظام المطور الجديد، ونتائج استحقاق مستفيدي الضمان القدامى بعد تحديث البيانات، وألية التسجيل الجديد والتعامل معهم بالإعلان عن نتائج الأهلية وتقديم الاعتراضات على عدم القبول، ويتابع المواطن معرفة الحد المانع للمعاش للتعرف على إمكانية الحصول على الرواتب بالنظام الضماني الجديد.

قبول الضمان sbis.hrsd.gov.sa نتائج الأهلية والحد المانع للضمان 1443 اعتراضات الأهلية

بدا تحديث بيانات مستفيدي الضمان السابقين طوال العام الماضي في 20 نوفمبر الماضي وذلك لاستمرار الحصول على الدعم باستمرار أسباب الاستحقاق، كما قامت وزارة الموارد البشرية بالسماح بالتسجيل الجديد على الرابط المطور الجديد، وأعلنت ألية خاصة للتعامل مع التسجيلات الجديدة تختلف على التعامل بالنظام القديم، وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بفتح باب التسجيل بالرابط المطور الجديد في 20 نوفمبر الماضي والذي يستمر في العمل معه الرابط القديم، ويتم إيقاف الرابط القديم للوزارة ابتداء من 23 مايو 2022.

ألية التسجيل الجديد في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتم التسجيل ابتداء من 20 نوفمبر 2021.

تقوم وزارة الموارد البشرية باستقبال التسجيلات ومراجعتها بشكل منفصل على قاعدة بيانات المملكة العامة التابعة لوزارة الداخلية.

يتم الإعلان عن نتائج أهلية المسجلين الجدد بالنظام في ديسمبر الجاري.

يقوم المستفيدين والمقبولين في أهلية الضمان المطور الجديد باستلام الراتب الضماني الأول لهم في يناير 2022.

يتم إتاحة اعتراضات الضمان بعد الإعلان عن نتائج الأهلية.

تقوم وزارة الموارد البشرية بتشكيل لجان مختصة لمراجعة اعتراضات الأهلية ويتم الرد عليها خلال شهرين.

كيف أعرف أني مقبول الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور

يبدا الاستعلام عن نتائج الأهلية ابتداء من اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 بعد أن تقوم وزارة الموارد البشرية بالإعلان عنها على رابط تسجيل الضمان أو عبر الاستعلام عن طلب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم اتباع الخطوات التالية: