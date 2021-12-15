تمويل فوري 600 ألف ريال سعودي بدون كفيل بأقل قسط للمقيم والمتقاعد بالمملكة

الحصول علي تمويل شخصي فوري من بنك الراجحي يناسب جميع المواطنين السعوديين والمقيمين والمتقاعدين بحسب الراتب الذي يحصل عليه شهريا بحيث الراتب لا يقل عن 2000 ريال سعودي، حيث يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي يصل إلي 600 ألف ريال سعودي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، ويحرص دائما مصرف الراجحي علي تقديم الخدمات المميزة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية والذي يقدم خدمات هامه وعديدة من القروض الشخصية تناسب أغراض الزواج أو شراء سيارة أو شراء منزل وغيرها من الأمور الشخصية، لذلك سوف نتعرف علي خدمات وشروط بنك الراجحي.

مميزات وخدمات بنك الراجحي

يبحث الكثير من المواطنين علي تمويل سريع من اجل تلبية احتياجاتهم الشخصية والعاجلة، فقد يقدم مصرف الراجحي افضل التمويلات الشخصية بدون كفيل ويتم الموافقة علي التمويل في اسرع وقت ممكن ويبدأ القرض من 5 الأف ريال حتي يصل إلي 600 ألف ريال سعودي ويكون التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، فإذا كنت تبحث عن تمويل بأقل راتب شهري 2000 ريال سعودي ويمكن لجميع المواطنين السعوديين المقيمين والمتقاعدين أن يحصوا علي التمويل سريع وبأطول فترة سداد تصل إلي خمس سنوات، وكل هذا تحت مسمي تمويل سريع وفوري وهناك قروض أخري ومتنوعة يقدمها مصرف الراجحي.

شروط تمويل بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي

هناك عدد شروط وضعها بنك الراجحي لابد من توافرها من اجل الحصول علي التمويل علي التمويل بكل سهولة وهو كالتالي: