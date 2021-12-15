نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري 600 ألف ريال سعودي بدون كفيل بأقل قسط للمقيم والمتقاعد بالمملكة في المقال التالي
الحصول علي تمويل شخصي فوري من بنك الراجحي يناسب جميع المواطنين السعوديين والمقيمين والمتقاعدين بحسب الراتب الذي يحصل عليه شهريا بحيث الراتب لا يقل عن 2000 ريال سعودي، حيث يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي يصل إلي 600 ألف ريال سعودي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، ويحرص دائما مصرف الراجحي علي تقديم الخدمات المميزة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية والذي يقدم خدمات هامه وعديدة من القروض الشخصية تناسب أغراض الزواج أو شراء سيارة أو شراء منزل وغيرها من الأمور الشخصية، لذلك سوف نتعرف علي خدمات وشروط بنك الراجحي.
مميزات وخدمات بنك الراجحي
يبحث الكثير من المواطنين علي تمويل سريع من اجل تلبية احتياجاتهم الشخصية والعاجلة، فقد يقدم مصرف الراجحي افضل التمويلات الشخصية بدون كفيل ويتم الموافقة علي التمويل في اسرع وقت ممكن ويبدأ القرض من 5 الأف ريال حتي يصل إلي 600 ألف ريال سعودي ويكون التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، فإذا كنت تبحث عن تمويل بأقل راتب شهري 2000 ريال سعودي ويمكن لجميع المواطنين السعوديين المقيمين والمتقاعدين أن يحصوا علي التمويل سريع وبأطول فترة سداد تصل إلي خمس سنوات، وكل هذا تحت مسمي تمويل سريع وفوري وهناك قروض أخري ومتنوعة يقدمها مصرف الراجحي.
شروط تمويل بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي
هناك عدد شروط وضعها بنك الراجحي لابد من توافرها من اجل الحصول علي التمويل علي التمويل بكل سهولة وهو كالتالي:
- يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنه ولا يتجاوز عن 55 سنه، والمتقاعد لا يزيد عمره عن 70 سنه.
- يكون الراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال للمواطن السعودي، والمتقاعد لا يقل الراتب عن 1900 ريال سعودي.
- وأيضا المقيم في المملكة لا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي من أجل الحصول علي منتج الراجحي.
- مدة خدمة العمل لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل طلب التمويل للعاملين في الوظيفة الحكومية والخاص.
- ولا تقل مدة خدمة العمل عن ستة اشهر للمقيمين في المملكة.
- تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية الصلاحية وتقديم الأوراق والمستندات التي يطلبها البنك.
- متاح تمويل يصل إلي 600 ألف ريال سعودي وبفترة سداد طويلة خمس سنوات.
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