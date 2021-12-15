متى يبدأ تسديد قرض بنك التسليف ؟ جميع أنواع القروض

متى يبدأ تسديد قرض بنك التسليف ؟ هو من المؤكد من أهم وأشهر الأسئلة التي تجول في أذهان العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السُّعُودية الراغبين في الحصول على أي من قروض بنك التسليف والادخار السعودي ، ولذلك سوف يتم فيما يلي من خلال موقع ثقفي توضيح إجابة هذا السؤال والمزيد من المعلومات الأخرى بالتفصيل حول خِدْمَات بنك التسليف والتنمية الاجتماعية التمويلية.

أهم قروض بنك التسليف والتنمية الاجتماعية

إن بنك التسليف والادخار أو المعروف حاليا باسم بنك التنمية الاجتماعية عن واحدا من أهم وأشهر البنوك السُّعُودية التي تقدم عدد هائل من الخِدْمَات البنكية والمصرفية لأبناء الدولة واهمها التمويل المالي ذو التسهيلات الفائقة، حيث لا يحصل البنك على أي فائدة مقابل هذا التمويل ويمكن أن تمتد فترة تسديد أقساط القرض إلى حوالي ٥ سنوات أي ٦٠ شهرا كاملا، أما أنواع القروض المقدمة من بنك التسليف للسعوديين ، فهي تشمل ما يلي:

قرض الأسرة.

قرض الزواج بشرط الزواج للمرة الأولى.

قرض أهل لدعم وتمويل الأرامل والمطلقات.

قرض كنف للنساء.

قرض العمل الحر وتمويل المشروعات.

قرض الترميم للمنشآت والمباني بشرط أن يكون صاحب الطلب هو مالك المنزل، وفي حالة كان المنزل قد تم ترميمه بقرض سابق ، لا بد أن يكون قد مر عليه ٥ سنوات قبل الحصول على قرض آخر.

قرض تمويل سيارة جديدة أو مستعملة.

متى يبدأ تسديد قرض بنك التسليف ؟

يبدأ سداد قرض بنك التسليف بعد شهر واحد (٣٠ يوم) من تاريخ صرف القرض ، حيث أنه بعد الحصول على القيمة التمويلية من بنك التسليف والادخار السعودي بنك التنمية الاجتماعية على اختلاف نوعها ، يتم تحديد تاريخ استحقاق سداد القسط الأول من القرض في نفس يوم صرف القرض ولكن من الشهر الذي يليه.

ومن الأمثلة على ذلك؛ إذا حصل مواطن سعودي على قرض الأسرة في تاريخ يوم ٢٠ جُمادى الأولى من عام ١٤٤٣ ه‍ ؛ فإن سوف يكون عليه سداد أول قسم من هذا القرض في يوم ٢٠ جُمَادَى الآخِرَة من عام ١٤٤٣ ه‍ أيضًا ، وربما يمنح البنك المقترض فترة سماح لسداد القسط قد تصل إلى خمسة أو عشرة أيام، كما تمتد مدّة السداد إلى ٦٠ شهر وإذا رغبت المقترض بتقليص مدة السداد ؛ سوف يسمح له البنك بذلك.