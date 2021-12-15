طلب معونة my.gov.sa الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية والذي يقوم به الآلاف من المواطنين الفقراء بتقديم طلبات الاستغاثة إلى الديوان لسداد ديون متراكمة أو سداد نفقات التعليم للراغبين في الحصول على درجات مميزة وأيضا سداد مصروفات ونفقات العلاج بالمستشفيات السعودية، كما يقوم الديوان الملكي السعودي بتقديم منح أراضي مجانية للفقراء الراغبين في الحصول عليها بدون مصروفات، حيث يقوم الديوان الملكي بتقديمها بالتواصل مع وزارة الإسكان والشؤون القروية بالمملكة.

طلب معونة my.gov.sa الديوان الملكي السعودي 1443 وإرسال برقية من محمد بن سلمان

حيث يقوم المواطن السعودي بتقديم طلبات للديوان الملكي عبر الرابط الرسمي له لطل الدعم من جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أو من ولي العهد السعودي جلالة محمد بن سلمان، وذلك لسداد الديون العاجلة وطلب المنح المالية التي يتم تقديمها بشكل مباشر وليس بعد انتظار الإجراءات كما في مؤسسات المملكة الاجتماعية الأخرى، الضمان الاجتماعي وحساب المواطن والمؤسسات الخيرية الخاصة، كما يقوم الديوان الملكي بتقديم دعم مباشر منه للمواطن بمنح أراضي مجانية للمواطنين الغير قادرين.

هيئة طلب مساعدة من الديوان الملكي وشروط التقديم

يجب أن المتقدمين لطلب المعونة من الفئة الفقيرة من المجتمع أو لا يكون لديهم أملاك عقارية أو زراعية أو سيارات فارهة.

يتم تقديم الطلب للديوان بأسباب وطلبات محددة.

يبدأ الطلب بذكر اسم الله ثم الثناء تقديم صاحب الطلب والثناء على المقدم إليه ليكون كالتالي:

“السيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أو السيد ولي العهد محمد بن سلمان، بارك الله تعالى فيك وسدد خطاك، ثم يتم الدخول إلى الطلب (دعم مالي – دعم سكني – سداد دين – مساعدة عاجلة)، حيث يتم كتابة السبب بالتفصيل بأسلوب بسيط، ويتم الختام بطلب “أرجو إجابة طلبي سدد الله خطاك”.

يتم إرفاق المستندات التي تفيد بالضائقة المالية أو طلب الدعم العاجل للمواطن والذي اضطر المواطن لتقديم الطلب والاستغاثة.

كما يتم إرفاق مستندات عدم استحواذ المواطن على منزل خاص وطلب أرض مجانية من الديوان الملكي.

سبل التواصل بين المواطن والديوان الملكي

عبر أرسال رسائل إلكترونية على الايميل الخاص بالديوان [email protected]

يتم إرسال الطلب على رابط البوابة الوطنية الموحدة للديوان الملكي السعودي.

يقوم المواطن أيضا بالتراسل بالبريد على العنوان: “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”.

التواصل على أرقام الديوان ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت المملكة: ” من داخل المملكة 8004000000 ،ومن خارجها على رقم 920030003″.

صيغة طلب الديوان الملكي للمساعدة المالية

يكون على الراغبين في تقديم الطلبات الدخول أرولا على الرابط الرسمي للبوابة الوطنية للمساعدات الاجتماعية بالديوان الوطني للتعرف على شروط التسجيل والصرف، بصيغة الطلب ونماذج الطلبات وشروط الحصول على الدعم وألية الرد على الطلبات، ثم يتم إرسال الطلب بالأشكال التالية:

يبدا الطلب ب “بسم الله الرحمن الرحيم”.

ثم يتم كتابة الثناء على خادم الحرمين الشريفين والجهة المرسل الطلب إليها.

يبدا بكتابة البيانات الخاصة به كاملة وكيفية التواصل معه.

يقوم المواطن بإرسال سبب الطل بالمقدم (مساعدة مالية – شكوى وتظلم من وقوع ظلم – طلب أرض مجانية – سداد نفقات صحية أو تعليمية).

يتم إرفاق المستندات الثبوتية مع الطلب.

يقوم الديوان الملكي بأرشفة جميع الطلبات وتحديد توقيتات الرد السريع عليها.

طلب تسجيل مساعدات محمد بن سلمان