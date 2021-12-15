طريقة وشروط التسجيل في الإسكان التنموي 1443 في المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة قد قام البرنامج السكني الذي يتبع وزارة الإسكان عن الاستمرار في خدمة أي أسرة ترغب في الاستفادة من الحلول والخيارات المتنوعة على مدار ٢٤ ساعه، من خلال جميع المنصات الرقمية التابعة له، وأيضاً من خلال حساب العناية بالمستفيد على تطبيق تويتر خلال أسبوع واحد فقط متبع جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا التي قامت وزارة الصحة باتخاذها.
طريقة التسجيل في الإسكان التنموي
عند التسجيل في الإسكان التنموي يجب اتباع عدة خطوات للتسجيل الصحيح، ومن هذه الخطوات ما يلى:
- يجب أولاً الدخول على الموقع الذي قامت وزارة الإسكان بتخصيصه للتسجيل في الإسكان التنموي.
- ويجب أيضاً كتابة كافة البيانات المطلوبة ورقم الهوية الوطنية.
- وكتابة أيضاً رقم الجوال.
- وكتابة تاريخ الميلاد صحيح وكامل.
شروط التسجيل في الإسكان التنموي
تسعي مبادرة الإسكان التنموي دائماً في إنجاز كل المهام بسرعة كبيرة لكي تلبي جميع احتياجات جميع الأسر التي تحتاج إلى سكن مناسب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
وقامت بعقد اتفاقية مع أكثر من ٣٠٠ جمعية أهلية منتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية لكي تتمكن من التواصل مع جميع الأسر وتسليم السكن إليهم في أسر وقت ممكن.
ويجب أن يكون المستفيد من وزارة الإسكان في المملكة أن يكون مطابق لجميع الشروط المفروضة، وهذه الشروط هي:
- سوف يتم إعطاء وحدة سكنية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والذي سوف يكون مسجل في وزارة الإسكان وليس لديه اي مصدر دخل آخر غير الدعم الذي يقدمه الضمان، وذلك في مقابل إيجار في الشهر وقدرة ٢٠٠ ريال سعودي.
- ويتم تقديم وحدة سكنية لأصحاب العمل في مقابل ٨٠٠ ريال سعودي.
- يتم توفير الوحدات السكنية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لكي يتم تأمين جميع حقوقهم كمواطنين ولكي تضمن العدالة الاجتماعية، ولكن تمنح الوحدات بشروط ومجموعة من الضوابط التي تضعها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية.
- يعتبر الأشخاص المسجلين في الضمان الاجتماعي هم أول من يتم قبول طلباتهم من قبل وزارة الإسكان السعودية بشرط أن يكون كامل دخلهم من الضمان وليس لهم أي مصدر رزق اخر.
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