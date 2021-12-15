ماهى مهلة تجديد الاقامة بعد الانتهاء 1443 وطريقة تجديد الاقامة الكتروانيا

ماهي مهلة تجديد الإقامة بعد الانتهاء 1443 تشغل عقول المقيمين بالمملكة لمعرفة ميعاد تجديد الإقامة قبال انتهائها، وقد صرحت المملكة بمهلة للتجديد قبل الانتهاء لتجنب الغرامات أو العقوبة أو الترحيل من السعودية وبقائهم في المملكة بشكل قانوني، كما أن وزارة الداخلية عملت على الاستعلام عن الإقامة أو تجديدها الكتروانيا لتوفير الوقت وعم بذل مجهود في الذهاب إلى المكاتب في الظروف الحالية تجنبا لازدحام للإنهاء اجراءات التجديد، وقد حددت مديريه الجوزات شروط وطريقة الاستعلام عن الإقامة وتجديدها ورسوم التجديد، كما أن المملكة تعمل على تطوير الاستعلامات عن الإقامة لسهولة الإجراءات اللازمة لتجديد الإقامة أو الاستعلام عن أصدار أقامة جديدة برقم الحدود إلكترونيا 1442 وغيرها الكثير، يجب على الكفيل أن يجددها للمقيم قبل انتهائها بـ ثلاثة أيام حيث أن الكفيل غالبا ما يكون مسؤول عن المقيم الذي يعمل داخل شركته أو مؤسسته أيا كانت، وذلك حتى لا يتعرض الكفيل للغرامة المالية أو العقوبة، حيث أنه إذا لم يجدد الكفيل الإقامة للمقيم بعد انتهاء الصلاحية الخاصة بالإقامة وكذلك مهلة تجديدها خلال 60 يوم يتعرض للمسائلة القانونية.

ماهي مهلة تجديد الإقامة بعد الانتهاء 1443

قد اعلنت المديرية العامة للجوازات أنه أتاحت للمقيم بالتجديد عقب انتهاء الإقامة في 3 أيام فقط بحد أقصى وفي حالة انتهاء هذه المدة فإنه يتم البدء بفرض الغرامة المالية كما أنه مسموح للمقيم بالتجديد قبل انتهاء الإقامة بنحو 3 أشهر لتجنب الغرامة أو الترحيل.

طريقة تجديد الإقامة الكتروانيا

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. من قائمة الجوازات اضغط على اختيار تجديد الإقامة. ستنتقل بعد ذلك إلى منصة أبشر، اختيار الخدمات الإلكترونية للأفراد. تسجيل الدخول على الموقع. ظهور قائمة بكافة أسماء العمال العاملين لديك ويتم تحديد العامل المراد تجديد إقامته عبر الضغط على اسمه. يتم تحديد مدة تجديد الإقامة والتي تتراوح ما بين عام إلى عامين. ظهور قائمة الشروط والأحكام التي يجب الإطلاع عليها ومن ثم الضغط على خيار الموافقة عليها. يتم مراجعة بيانات العامل للتأكد من صحتها. الضغط على تأكيد. وصول رسالة تفيد بنجاح إجراء تجديد الإقامة. يتم إخطارك بموعد استلام البطاقة الجديدة إما من فرع الجوازات أو من البريد السعودي مع إحضار البطاقة القديمة.

غرامة تأخير تجديد الإقامة

بالنسبة للوافدين إلى المملكة فإن الإقامة تجدد سنويًا أو كل سنتين أو أكثر من ذلك لبعض الفئات، وبالتالي تكون بمدة محددة ويلزم تجديد الإقامة في كل مرة تنتهي فيها ويجب التقدم بطلب تجديدها قبل الانتهاء بفترة أو فور انتهاء صلاحيتها أو خلال ثلاثة أيام من الانتهاء وفي عدم قيامه بالتجديد خلال تلك الفترة توقع عليه عقوبات تختلف حسب عدد مرات ارتكاب المخالفة والتي حددتها الإدارة العامة للجوازات كالاتي:

في حالة التأخر عن تجديد الإقامة للمرة الأولى تكون غرامة المخالف بقيمة 500 ريال. أما في حالة تأخير التجديد للمرة الثانية تكون غرامة المخالف قدرها 1000 ريال. أما في حالة التأخر للمرة الثالثة عن تسديد الغرامة المالية فإن يُصدر قرار بترحيله نهائيًا خارج البلاد.

الفئات المعفاة من سداد رسوم تجديد الإقامة

أبناء الوافدين المولودين داخل المملكة ممن حصلوا على الجنسية السعودية. المقيمين بغرض الدراسة من الحاصلين على تأشيرة الدراسة. المقيمين الذين حصلوا على تأشيرة خروج نهائي.

الجدير بالذكر أنه يتم معاقبة الكفيل في حالة التأخر في التجديد بعد مرور شهرين من انتهاء صلاحية الإقامة، وذلك إما بدفع غرامة مالية أو دخول السجن، وتكون هذه الغرامات تُطبق على جميع فئات الوافدين من بينهم العمالة المنزلية، كما أن أتاحت مديرية الجوازات تجديد أقامة وافد واهم الشروط التي استحدثتها الحكومة السعودية لذلك اصبح من المهم الاستعلام عن تجديد الإقامة وغرامة التأخير