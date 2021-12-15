نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل | إعلان نتائج أمن المنشآت 1443 القبول النهائي للآمن المنشأة وظيفة جندي والمستندات المطلوبة في المقال التالي
نتائج قوات أمن المنشآت 1443 من أهم النتائج التي يتم البحث عنها اليوم، من قبل ألاف الشباب السعودي المتقدم لشغل وظيفة جندي في أمن المنشآت بوزارة الداخلية السعودية، بعد أن أعلنت اليوم الأربعاء 2021/12/15 وزارة الداخلية، عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن النتائج النهائية للقبول على الوظائف ودعت المقبولين إلي أستكمال إجراءات القبول، والحضور إلي مقر التدريب في المواعيد المحددة لكلاً منهم، مع إحضار كافة المستندات المطلوبة من قبل لجنة القبول والتي سنقدمها لكم عبر موقعكم ثقفني، و شددت لجنة القبول على إجراءات السلامة والوقاية عند الحضور لمطابقة المستندات وتقديمها.
نتائج قوات أمن المنشآت 1443
كانت وزارة الداخلية قد دعت الراغبين لشغل وظيفة جندي، للتقديم وذالك يوم 1441/01/16 هجري، وتم التسجيل على الوظائف في ذالك الوقت، وبعد عمل التقييم للمتقدمين تم إعلان المقبولين نهائياً اليوم، ودعت الوزارة المقبولين للحضور لبدأ التدريب واستلام مهام عملهم فوراً.
رابط نتائج قوات أمن المنشآت 1443
- الدخول على موقع أبشر توظيف.
- ثم بعد ذالك قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.
- أضغط على كلمة نتائج القبول لأمن المنشآت 1443.
- حدد الوظيفة المتقدم عليها.
- سجل بياناتك الشخصية بصورة دقيقة الاسم ورقم الهوية الوطنية.
- أخيراً أضغط أستعلام لتظهر لك نتيجة القبول الخاصة بك مع تمنيات أسرة ثقفني بالتوفيق للجميع.
المستندات والأوراق المطلوبة للتحضير
- أصل بطاقة الهوية الوطنية مع عدد 4 صور منها.
- 5 صور شخصية مقاس 4*6 مكشوفة الرأس ذات خلفية بيضاء.
- إحضار آيبان لحساب بنكي مصدق مفعل وحديث.
- إحضار أدوات المحاضرات دفتر وقلم ودوسيه لحفظ الأوراق.
- يجب الحضور إلي مركز التدريب بلبس رياضي مناسب يمنع الحضور بالجلباب.
تعليمات هامة عند الحضور
- يمنع دخول أي أدوية إلي مقر التدريب.
- كذالك ممنوع دخول أي أنواع من الدخان.
- لن يسمح بدخول أي نوع من أنواع أجهزت الاتصال موبايل وما شابه.
- يمنع إحضار أي ملابس مدنية “جلباب، نظارة، الأدوات الحادة، الشماغ”.
- يمنع الحضور بالسيارات الخاصة ولن يسمح بركن السيارة بالقرب من مركز الحضور والتدريب.
- نظراً لظروف فيروس كورونا فأن مدة الدورة 3 أشهر يمنع الخروج خلالها.
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