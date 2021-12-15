الآن منتج آهل 60,000 ريال بدون كفيل بالتقسيط الميسر بدون فوائد شهرية

الآن يمكننا الحصول على تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية عن طريق بنك التنمية الاجتماعية حيث أمتاز البنك بتوفير الخدمات التمويلية الإجتماعية الميسرة لجميع المواطنين السعوديين فهو من أجل خدماتهم في المملكة ويصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي بموافقة البنك بدون دفع أي فوائد شهرية على المبلغ التمويلي ويتم التقديم عليه عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مكان أخر للحصول على تمويل نقدي بدون كفيل غارم سعودي وبلا رسوم أو فوائد بالتقسيط الميسر الشهري لمدة 60 شهر فقط لا غير لدى بنك التسليف الذي يعرف بأسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

أهم شروط الحصول على تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة

في الفترة الحالية يحتاج منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويبلغ من العمر 18عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام ويحتاج تطبيق كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل عبر البنك وإليكم كافة الشروط الهامة للحصول على منتج آهل في المملكة كالتالي:

يطلب التمويل توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 2000 ريال سعودي بموافقة بنك التسليف أو ما يعرف بأسم بنك التنمية الاجتماعية الآن.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 18 عام حتى 60 عام لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

توفير موافقة الكفيل الغارم في حالة إذا كان المتقدم لا يعمل في القطاع الحكومي كشرط هام لدى بنك التنمية الاجتماعية.

الحصول المسبق على تمويل إجتماعي مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج وغيرها من التمويلات الإجتماعية الميسرة في المملكة.

سداد أي قسط شهري في موعده المحدد له من قبل بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية