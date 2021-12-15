نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايقاف الدراسة في السعودية رسمياً بسبب المتحور الجديد من فيروس كورونا “حقيقة ام لا” في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايقاف الدراسة في السعودية بسبب المتحور الجديد، مازال الحديث عن متحور أوميكرون الجديد قائم من قبل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، إذ يشكل قلقًا وفزعًا بين كافة دول العالم، وهو ما دعا الكثير منهم لكثرة البحث عن حقيقة قرار ايقاف الدراسة في السعودية بسبب المتحور الجديد، حيث أظهرت الكثير من الدول العربية تأهبها لمواجهة المتحور الجديد والذي يعد الأكثر خطرًا من كورونا ولكن ذلك فيما يخص إجراءات السفر بين الدول وبعضها، ولكن هل وصل الأمر لتعطيل الدراسة ام لا، هو ما نتعرف عليه سويا من خلال تفاصيل هذا المقال.

ايقاف الدراسة في السعودية بسبب المتحور الجديد

يتسائلل المئات من أولياء الأمور عن ما إذا اتخذت وزارة التربية والتعليم قرار بـ ايقاف الدراسة في السعودية بسبب المتحور الجديد، ولكن أكدت المصادر المسؤولة نفي ما تم تداوله في بع ضالمواقع الالكترونية غير الموثوقة وبعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الخبر، حيث أكد وزير التعليم أن اتخاذ مثل هذه القرارات ليست من مهام وزارة التعليم، ولكن يتم اتخاذها بناء على قرار صادر من وزارة الصحة، وفقا لما تراه مناسب لسلامة الطلاب بعد دراسة الوضع الوبائي في المملكة، ولكن لم تقرر وزارة الصحة بأن هناك حاجة لتعطيل الدراسة حتى الآن، وخاصة بعد أن أكدت أن الوضع الوبائي مستقر إلى حد كبير بما لا يستلزم معه اتخاذ مثل تلك الاجراءات في الوقت الحالي.

قرار ايقاف الدراسة في السعودية بسبب المتحور الجديد

أكد وزير التعليم أنه لا نية لـ ايقاف الدراسة في السعودية بسبب المتحور الجديد، بعد أن اثارت الكثير من الأنباء غير المؤكدة التي استلزمت أن يحسمها سيادته، وقد حيث أشار الوزير في بيان رسمي له إن قرار تأجيل أو تعطيل الدراسة بسبب ظهور متحور “أوميكرون” أمر سابق لأوانه، حيث أوضح أن المتحور مازال في بدايته بما لا يسمح بإعطاء أي مؤشرات من خطورته، ولكن أضاف سيادته كذلك أن الوزارة سوف تعمل على مصلحة الطلاب وحفظ أمنهم وسلامتهم مهما كلف الأمر، وأنه سوف يتم استكمال العام الدراسي بأي من الطرق المتاحة، حتى لا يتعطل الطلاب أكثر من ذلك.

منذ ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا وجمع المواطنين في المملكة العربية السعودية في حالة من القلق والحرص لعد اصابتهم بهذا المرض خوفاً من اعراضة المميتة، حيث ظهر هذا المتحور في الآونة الاخيرة وهو ما يُدعى ب “اميكرون” وبالفعل سجلت السعودية حالة من الاصابة بة، وتتخذ الحكومة السعودية الآن كافة الاجرائات الاحترازية لتجن اصابة المزيد بهذا الفيروس.