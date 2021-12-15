تمويل نقدي 50 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب عبر إمكان الراجحي

تمويل نقدي يصل إلى 50 ألف ريال سعودي يسهل الحصول عليه من خلال شركة إمكان للتمويل ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية فيحتاج التمويل بعض الشروط منها توفير سجل ائتماني لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة كما يجب توفير دخل ثابت شهري ولكن يختلف على حسب الفئة المتقدمة لطلب التمويل حيث لا يشترط التمويل جهة العمل ومتاح لجميع العاملين في مختلف القطاعات بالمملكة مع المتقاعدين عن العمل في المملكة ويتم التقديم عليه للحصول على طلب تمويل نقدي بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع المواطنين السعوديين لمدة ثمانية وأربعون شهر بموافقة فورية لدى شركة إمكان للتمويل لهذا العام الحالي.

الشروط المطلوبة للموافقة على هذا التمويل الميسر

توفر شركة إمكان للتمويل بالمملكة التمويل الميسر بموافقة فورية لجميع المواطنين السعوديين فقط لا غير لأنه مخصص لهم حيث يمنح لهم العديد من المزايا التمويلية المتعددة ومنها توفير التمويل بالتقسيط الشهري بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب وسوف نتعرف من خلال مقاله اليوم الشروط والمتطلبات الأساسية كما يلي بالتفصيل:

شرط أساسي توفير المتقاعد دخل ثابت شهري يبدأ من 1900 ريال سعودي.

كذلك توفير الموظفين السعوديين دخل ثابت شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل.

يطلب توفير تقرير سمة السعودي لجميع العملاء السعوديين.

فتح حساب بنكي في بنك الراجحي مع سجل ائتماني داخل السعودية.

العمر المناسب يبدأ من 22 عام ربما قد يصل إلى 60 عام لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

متاح لجميع السعوديين بدون شرط جهة العمل.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل