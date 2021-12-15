نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مستمر” أحجز مقعدك في أستاد الملك فهد الدولي عبر تطبيق “مكاني” موقع تذاكر مباراة الهلال والنصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشاهدة ديربي العاصمة بين الهلال والنصر من الملعب متعة كبيرة، لذا يبحث ألاف المحبين للفريقين عن موقع تذاكر مباراة الهلال والنصر، التي سيستقبلها ملعب الملك فهد الدولي، اللقاء القادم يوم الخميس 2021/12/16، هو لقاء الذهاب مؤجل من الأسبوع الثامن للدوري السعودي للمحترفين، بسبب مشاركة الهلال في بطولة دوري أبطال أسيا، الكلاسيكو مباراة نادي الهلال لذا فأن النصيب الأكبر من التذاكر سوف تذهب لجماهير زعيم أسيا، وسوف يطرح الهلال تذاكر المباراة عبر تطبيق مكاني لحجز التذاكر.

انطلاق عملية حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر

أعلن نادي الهلال السعودي عبر موقعه الإلكتروني على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن طرح تذاكر مباراته القادمة مع النصر في الدوري عبر موقع الهلال لحجز التذاكر، وحس جماهيره على شراء التذاكر ومؤازرة الفريق في المباراة، وكانت الإدارة الهلالية قد حددت سعر التذاكر بداية من 40 ريال حتى 12 ألف لتذكرة كبار الزوار.

تغير موعد مباراة الهلال والنصر

أعلنت اليوم الأربعاء لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنها تواصلت مع الفريقين بشأن تغير موعد المباراة المؤجلة بينهم من الأسبوع الثامن، لتلعب في الساعة الثالثة والربع عصراً الخميس، القادم بدلاً من الموعد السابق في الثامنة مساءً ووافق الفريقين على الموعد الجديد، جاء هذا على موقع الاتحاد على تويتر.

موقع تذاكر مباراة الهلال والنصر

بعد جائحة كورونا التي ضربت العالم أصبح الحجز لدخول المباريات يتم إلكترونياً، من خلال منصات خصصتها وزارة الرياضة لجماهير الكرة، حتى يتم الدخول عليها وحجز التذكرة من خلالها ولقاء الهلال القادم ضد النصر، سوف يتم حجز تذاكره عبر تطبيق مكاني السعودي، وموقع tickets.alhilal.com على الإنترنت، وفيما يلي طريقة حجز التذاكر إلكترونياً.

طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر

الدخول على تطبيق مكاني السعودي. تسجيل البيانات المطلوبة ” الاسم بالكامل، البريد الإلكتروني، كلمة المرور”. تحديد النوع “رجال، نساء” تسجيل تاريخ الميلاد ورقم الجوال الخاص بالمتقدم لشراء التذكرة. النقر على الموافقة على الشروط والتعليمات والإقرار بها. تحديد واختيار المباراة “الهلال والنصر” والمقصورة التي تود الجلوس بها ونوع التذكرة. قم بدفع ثمن التذكرة التي أخترتها إلكترونياً ليتم الحجز بنجاح ثم حمل التذكرة عبر تطبيق توكلنا.

موعد مباراة الهلال والنصر القادمة

الموعد : الخميس القادم الموافق 2021/12/16.

التوقيت العالمي : 17.00 الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، الخرطوم، طرابلس.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، سوريا، العراق.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

شروط حضور مباريات الدوري السعودي