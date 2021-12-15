نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنتهي 21 ديسمبر 2021.. لا تفوتك أحدث عروض العثيم الأسبوعية في السعودية بتخفيضات كبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت سلسلة othaimmarkets عن أحدث عروض العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، التي تبدأ من يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021م، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 21 من الشهر نفسه، وهي تضم العديد من المنتجات والأدوات المنزلية بأرخص الأسعار، لذا ينتظر الملايين من المواطنين والمقيمين في المملكة هذه العروض ليتوجهوا إلى أقرب فرع والتسوق وشراء المقاضي التي يحتاجون إليها خلال أسبوع، وتوفير الكثير من الأموال التي يستفيدون منها في أشياء أخرى.

أحدث عروض العثيم الأسبوعية في السعودية 1443

وننشر أحدث عروض العثيم الأسبوعية في السعودية 1443هـ، ليستفيد منها المواطنون والمقيمون في المملكة، الراغبون في شراء جميع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة، وذلك على النحو التالي:

كيس صابون تايد بودرة مركز، 5 كجم، بسعر 34.95 ريال، بدلا من 71.95 ريال، بتخفيض يصل إلى 51%.

وكيس أرز الوليمة مزة بسمتي، 10 كجم، بسعر 58.95 ريال، بدلا من 80.95 ريال، بتخفيض يصل إلى 27%.

كرتونة دجاج دو مجمد، بسعر 119.95 ريال، بدلا من 148.95 ريال، بتخفيض يصل إلى 19%.

ثلاث علب تونة هناء خفيف، بسعر 11.95 ريال، بدلا من 17.25 ريال، بتخفيض 31%.

علبتان جبن نادك كريم، بسعر 26.95 ريال، بدلا من 42.50 ريال، بتخفيض يصل إلى 37%.

كواليس استقالة الرئيس التنفيذي لشركة العثيم

ووافق مجلس إدارة سلسلة العثيم في المملكة العربية السعودية، على استقالة محسن صقر حسين الرئيس التنفيذي للشركة، بعد مرور أقل من شهرين على تعيينه في المنصب، وذلك لظروف عائلية تتطلب تواجده المستمر خارج البلاد، لكن في الوقت نفسه سيظل مرتبطًا بالشركة كمستشار لمجلس الإدارة.

وكلّف مجلس إدارة أسواق العثيم، موفق منصور جمال، وهو عضو مجلس إدارة مستقل، بمنصب الرئيس التنفيذي وتغيير صفة عضويته بالمجلس ليكون عضوًا تنفيذيًّا، وذلك بتاريخ 21 نوفمبر 2021م، على أن يباشر عمله كرئيس تنفيذي، بدءًا من يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر الجاري.

تدشين أحدث فرع للعثيم في حائل

وأسست شركة أسواق عبد الله العثيم، أحدث فرع لها في المنطقة الشمالية، وتحديدًا في مدينة حائل، وهو الفرع رقم 269 في المملكة، وذلك حرصًا على الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الشركة أن فرع حائل يحظى بموقع مُميز على طريق عمر بن الخطاب في حي العزيزية، وهو على مساحة 1858 مترًا مربعًا، ومجهز بأحدث التقنيات ويديره أطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات لجميع العملاء.

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