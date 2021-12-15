خطوات التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وأبرز شروط الاستحقاق من وزارة الموارد البشرية sbis.hrsd

هناك عدد كبير من المواطنين الذين يبحثون عن طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد التابع إلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بعدما قامت بعمل تحديثات جديدة في نظام الضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذى شغل بال الكثير من المواطنين، وخاصة من فئات ذوي الدخل المحدود والذين يرغبون في تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وفقاً للشروط الاستحقاق التي وضحتها الوزارة، وفي السياق ذاته نستعرض معكم تفاصيل أكثر حول المعلومات التي ترغب في معرفتها قبل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

وبالفعل اتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية إمكانية التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، وذلك بعد تحديثه إلى جميع المواطنين غير القادرين على العمل وأصحاب الأمراض وكبار السن وأصحاب الاعاقات، الى جانب الأسر التي ليس لديها عائل بسبب وفاة الأب، أو من أسرة المدمن، والأسر التي هجرها زوجها وغيرهم، وذلك وفقا لشروط معينه تم تحديدها.

شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي الجديد

وفي أمر شروط الاستحقاق للحصول على معاش الضمان الاجتماعي جاءت علي النحو التالي.

إن يكون داخل المستحق للمعاش لا يزيد عن الحد الأدنى وهو 1100 ريال سعودي لمعيل الأسرة و550 ريال سعودي لكل فرد.

إن لا يكون مقيماً في إحدى دور الايواء التي ترعاها الدولة.

الا يكون صاحب المعاش من اصحاب الأصول ذات القيمة العالية.

يتم منح المعاش إلي الأشخاص الأيتام والأرامل و ذوي الاعاقة.

يشترط أن يكون المستحق سعودي الجنسية و يكون مقيماً إقامة دائماً في المملكة.

خطوات التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

أما عن خطوات التسجيل في معاش الضمان الأجتماعي الجديد فقد سهلت وزارة الموارد البشرية بالسعودية الأمر بشكل إلكتروني وهو علي النحو التالي.