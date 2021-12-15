نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 50 الف بدون كفيل 2021 من إمكان الراجحي تعرف على الخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل 50 الف بدون كفيل 2021 ، الآن مع إمكان الراجحي أصبح بإمكان المقيم أو المواطن السعودي أن يحصل على قرض شخصي 5 ألف بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة ولكي تحصل على القرض يتطلب ذلك بعض الشروط والضوابط المطلوبة لكي توافق على طلب التمويل المخصص للعملاء السعوديين فقط ومن ضمن شروط قرض إمكان الراجحي الهامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولمعرفة باقي الشروط سوف نطلعكم عليها رواد موقع ثقفني اليوم على شروط ومزايا طلب التمويل في شركة إمكان للتمويل بالمملكة فتابعونا.

تمويل 50 الف بدون كفيل 2021

من شروط شركة إمكان للتمويل اللازم لكي يتم التسجيل في إمكان الراجحي ويجب أن تتواجد ثم بعدها يتم الموافقة على طلب التمويل الذي يتم تيسيره بدون كفيل أو ضامن. كذلك القرض بفضله يمكن الحصول على التمويل بدون تحويل للراتب الشهري بأقساط شهرية مسهلة تصل لمدة سنتين. وهي بأقصر فترة تمويل ثلاثة أشهر على الأقل وتلك المدة بموافقة شركة إمكان ومن اهم الشروط للحصول على القرض :

سعودي الجنسية بالطبع.

كما يجب أن يكون على الأقل عمره 22 عام.

من ضمن الأشياء الذي يبحث عنها المواطنين السعوديين عن المميزات التي تقدمها الشركة ومن ضمنها هو الحصول على التمويل بدون كفيل غارم سعودي الجنسية.

الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي

أما بالنسبة تمويل 50 الف بدون كفيل 2021 فتمويل إمكان الراجحي بالسعودية له متطلبات وهي :

يجب توفير دخل شهري ثابت يكون على الأقل 1900 ريال سعودي للمتقاعدين فقط.

كذلك باقي الفئات المستفيدة بالسعودية يكون لها على الأقل 2000 ريال سعودي بموافقة الشركة.

أما بالنسبة لشركات إمكان للتمويل فهي تطلب توفير تقرير جديد عن سمه.

وإذا لم يتوفر هذا التقرير أو تعثر وجودة فيرفض الشخص لهذا العام.

يجب أن يتوفر حساب بنكي جديد لدى مصرف الراجحي بالمملكة قبل التقديم إلكترونياً على طلب لدى شركة إمكان للتمويل .

. كذلك يجب أن تكون أعمار المتقدمين لا تقل عن 22 عام ولا تزيد عن 60 عام.

قرض شخصي 50 ألف

من مميزات قرض شركة إمكان للتمويل هي :

أن التمويل يقوم بالتوفير دون تحويل الراتب الشهري عبر موقع شركة إمكان للتمويل بالمملكة السعودية.

بالمملكة السعودية. كذلك من أهم مميزات التمويل أنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة 1443.

كما أن التمويل الآن بدون كفيل غارم سعودي الجنسية لدى إمكان الراجحي.

كذلك التمويل لكل العملاء السعوديين بفترة سداد على الأكثر سنتين.

وفي النهاية نرجو أن تكون مقالتنا عن تمويل 50 الف بدون كفيل 2021 و قرض شخصي 50 ألف قد نالت إعجابكم ودمتم بخير رواد موقع ثقفني.