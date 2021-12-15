نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر القادمة ضمن مباريات الدوري السعودي عبر تطبيق مكاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر، ازداد البحث بشكل كبير خلال خلال اليومين السابقين، على موعد وكيفية الحجز لمشاهدة المباراة، المرتقب أن تنطلق سفارة البداية لها غداً، وذلك ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والمملكة تتضامن مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، في أنها تنشأ موقعاً إلكترونياً للحجز.

حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر

من المنتظر لعب المباراة غداً. الخميس الموافق 16/12/2021م. وللملكة العربية السعودية جزيل الشكر. حيث أنها أتيحت فرصة حجز التذاكر الخاصة بالمباراة عن طريق شبكة الانترنت. وذلك حرصاً على المواطنين من الإصابة بفيرس كورونا. وذلك منعاً من الازدحام. لكي لا ينتشر المرض. ولكي يتم حجز التذاكر لابد من اتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني tickets.alhilal.com.

أو يتم الدخول مباشرةً عبر موقع مكاني. Makani.com.sa.

ثم يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

وبعد ذلك يجب أن تدخل البريد الالكتروني وكلمة المرور الخاصة.

ثم يتم اختيار المقعد المراد الجلوس عليه.

يتم تحديد طريقة الدفع.

وأخيراً النقر على أيقونة تأكيد الحجز.

موعد المباراة

سوف تقام المباراة بين الهلال السعودي ونظيره النصر السعودي. ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين. والتي تم تأجيلها. حيث تقام المباراة غداً الخميس الموافق 16/12/2021م. وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت. وفي تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر والأردن وفلسطين. أما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان فسوف تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً. وسوف تذاع المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت تونس والجزائر.

بطاقة مباراة الهلال والنصر

المباراة الهلال السعودي ضد النصر السعودي البطولة الدوري السعودي للمحترفين الملعب التي ستقام عليه المباراة ملعب نادي الهلال استاد الملك فهد الدولي بالرياض موعد المباراة غداً الخميس الموافق 16/12/2021م. الساعة الثامنة مساءاً توقيت المملكة العربية السعودية. والساعة السابعة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية. القنوات الناقلة للمباراة تنقل المباراة وجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

تردد قناة SSC الرياضية

يوجد تردد على القمر الصناعي النايل سات. وتردد على القمر الصناعي العرب سات أما عن تردد قناة ssc الرياضية على القمر الصناعي النايل سات فهو كالتالي: