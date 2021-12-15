جامعة القصيم تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف ورابط التقديم الآن

أعلنت جامعة القصيم اليوم الأربعاء الخامس عشر من ديسمبر 2021 ، عن حاجتها لشغل عدة وظائف. وذلك من خلال الصفحة الرسمية لجامعة القصيم . حيث أعلنت الجامعة اليوم ممثلة بإدارة الأمن الجامعي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف. وذلك من خلال وظائف الحراسة الأمنية.على برنامج التشغيل الذاتي بإدارة المجمع الأكاديمي الغربي بمحافظة الرس ومحافظة النبهانية. وقد أعلنت الجامعة اليوم عن فتح باب التقديم من خلال رابط بوابة الزوار الخاص بجامعة القصيم. والتقديم يبدأ من اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 ، وينتهي التقديم بيوم الجمعة الرابع والعشرون من ديسمبر 2021. ونشرح مع حضراتكم شروط وإجراءات التقديم التي وضحتها جامعة القصيم اليوم في منشورها.

رابط تقديم وظائف جامعة القصيم 2021

يتم التقديم على الوظائف الخاصة بالأمن الجامعي المتمثلة في وظائف الحراسة الأمنية على برنامج التشغيل الذاتي. من خلال موقع جامعة القصيم https://guest.qu.edu.sa وذلك خلال الفترة المحددة. من يوم الاربعاء 15/12/2021 وحتى يوم الجمعة 24/12/2021 .وذلك بشرط توافر الشروط التالية في أثناء التقديم على الوظائف المرغوبة بإدارة المجمع الأكاديمي الغربي بمحافظة الرس ومحافظة النبهانية.

شروط التقديم في وظائف جامعة القصيم 2021

يتم التقديم إلى وظائف الحراسة الأمنية.على برنامج التشغيل الذاتي بإدارة المجمع الأكاديمي الغربي بمحافظة الرس ومحافظة النبهانية . وذلك للرجال في محافظة الرس ، والرجال والنساء في محافظة النبهانية وفق الشروط والإجراءات التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن الكفاءة المتوسطة

عمر المتقدم للوظيفة لايقل عن 25 عام ولا يزيد عن 45 عام إثناء التقديم على الوظيفة

ألا يشغل المتقدم أي وظيفة حالية أثناء التقديم

أن يكون المتقدم للوظيفة لائقا طبيا

بالنسبة للتقديم يجب أن يكون المتقدم في نطاق الكليىة التي يقوم بالتقديم على الوظيفة الخاصة بها

بالنسبة للرجال فقط يجب أن يكون المتقدم حامل رخصة سارية المفعول ولا يشترط للنساء ذلك

يجب أن يكون السجل الأمني للمتقدم خالي من السوابق أو القضايا الجنائية أيا كانت

تم فتح بابا التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة القصيم كما وضحنا من اليوم الأربعاء. ويتم التقديم وكتابة كافة البيانات المطلوبة عبر الرابط الإلكتروني خلال الفترة المذكورة للتقديم.