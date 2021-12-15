نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تفعيل كشف الحساب الإلكتروني في بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم البحث كثيراً عن كيفية تفعيل كشف الحساب الإلكتروني في بنك الراجحي، حيث أن بنك الراجحي من أفضل البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية، والذي يقوم عدد من أهم الخدمات والمميزات لجميع العملاء، لذلك استطاع جذب عد كبير من العملاء من المواطنين والمقيمين، ولكن يوجد بعض العملاء لا يعرفون طريقة تفعيل كشفت الحساب الإلكتروني في مصرف الراجحي، لذلك سوف نقدم لكم من خلال السطور القادمة كافة تفاصيل هذا الأمر الهام.

ما هو كشف الحساب

كشف الحساب هو عبارة عن حساب بنكي يشمل جميع العمليات المالية التي يقوم بها العميل داخل البنك في فترة معينة، حيث يعتبر هو الخلاصة الدورية التي تتم في تنشيط الحساب البنكي التي ترتبط بتاريخ فتح الحساب، وتاريخ آخر عملية مالية، ويتم كشف حساب العميل بشكل شهري تقريباً.

كيفية تفعيل كشف الحساب الإلكتروني في بنك الراجحي

يبحث جميع العملاء عن طريقة تفعيل كشف حساب في بنك الراجحي، لذلك نذكر لكم الآن الخطوات اللازمة للقيام بذلك:

أولاً يجب الدخول إلى الصفحة الرئيسية لحساب بنك الراجحي، ثم النقر على الأفراد.

ثم النقر على كشف الحساب الإلكتروني.

والآن يتم تحديد الحساب الخاص بالعميل.

والآن يتم النقر على كلمة استمرار.

وأخيراً سيتم ظهور كلمة تم تفعيل الحساب بنجاح.

استعلام عن الرصيد في بنك الراجحي إلكترونياً

يقدم بنك الراجحي خدمة معرفة الرصيد إلكترونيا، ومن خلال هذه الخدمة يمكن القيام بجميع العمليات المالية أي وقت وأي مكان، ويتم الاستعلام عن الرصيد عن طريق الإنترنت من خلال الخطوات التالية:-

الدخول الموقع الخاص بكشف حساب الراجحي.

النقر على خانة الأفراد.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

النقر على صفحة التسجيل من الخدمات الإلكترونية.

والآن يتم إدخال بطاقة بنك الراجحي.

ثم كتابة رقم البطاقة أو الرقم السري.

والآن يتم اختيار خدمة الجوال، وكتابة رقم الهاتف.

ثم إتباع التعليمات ليتم الاستعلام بنجاح.

الخدمات المصرفية من الراجحي

يقدم مصرف الراجحي لعملاؤه العديد من الخدمات المصرفية مثل:-