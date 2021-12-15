عرض التمويل العقاري من الأهلي في نهاية العام ومعرفه اهم المميزات التي اعلن عنها البنك

عرض التمويل العقاري من الأهلي من اهم واحدث العروض التمويلية التي تم إطلاقها في بداية الشهر الحالي بمناسبه نهاية العام والتي تناسب جميع المواطنين. كما اعلن عنها البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العروض الحديثة بمناسبه نهاية العام والتي تلبي جميع احتياجات المواطنين. والتي من أهمها عروض الوعلان والراجحي علي هيونداي في نهاية العام ومعرفه سيارات العروض والأسعار. كما تم الإعلان أيضا عن عرض بي ام دبليو من الأهلي في الشهر الحالي ومعرفه الشروط المعلين عنها والسيارات. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه اهم المميزات والشروط التي اعلن عنها البنك. كما سوف نقوم بتوضيح كيفيه الحصول علي العروض بالخطوات الصحيحة المعلن عنها من خلال المقالة الأتية.

عرض التمويل العقاري من الأهلي

اعلن البنك عن إطلاقه لمجموعه من العروض التمويلية الحديثة والتي شملت التمويل العقاري والذي يلبي جميع احتياجات المواطنين السعوديين. كما اعلن البنك عن المستفيدين من العروض وهم عملاء البنك الحاليين والجدد وعملاء تحويل الرواتب والعملاء بدون تحويل الرواتب أيضا. كما شمل العاملين بالقطاع الحكومي وشبه الحكومي أيضا والشرطات الكبري والقطاع الخاص للشركات المعتمدة والغير معتمده.

مميزات عروض التمويل العقاري

كما اعلن البنك عن اهم المميزات لجميع المستفيدين من العروض والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

عدم اشتراط توفير رخصه بناء عند تقديم الطلب للحصول علي البناء الذاتي أو ارض وقرض وزاره الإسكان والمستفيدين منه.

إعفاء عملاء البيع علي الخارطة من الرسوم الإدارية ورسوم التقييم علي بقيه المنتجات.

50% خصم علي الرسوم الإدارية ورسوم التقييم علي باقي منتجات التمويل العقاري.

أسعار غير مسبوقه لعملاء روشن في سدره.

جاهزيه العقد الخاص بوحده سكنيه تحت الإنشاء.

بدون تحويل الراتب.

يمكن اختيار أرضك وبيتك من خلال تمويل الأرض والبناء.

يمكن الحصول علي العروض عن طريق تطبيق عقار الأهلي من جوالك.

6 شهور سماح علي البناء الذاتي و ارض وقرض وزاره الإسكان و 36 شهر لوحده تحت الإنشاء.

كيفيه الحصول علي عروض التمويل العقاري

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عرض التمويل العقاري من الأهلي. والتي نوضحها لكم عن طريق الخطوات الأتية: