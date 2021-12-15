تمويل سدد ديونك الميسر من منصة سلفة الإلكترونية، إن هذه المنصة تقدم تمويل سريع وفوري للمواطنين في المملكة العربية السعودية، إن كل مواطن في المملكة يمكنه الاستفادة من هذا التمويل الميسر، فإن تمويل منصة سلفة يستخدم في سد الديون ودفع الفواتير وسداد أي أمر مفاجئ للمواطنين، كما أن هناك شروط للحصول علي تمويل سلفة لابد من توافرها في المواطنين بالمملكة، ندعو المواطنين للدخول علي موقعنا الإلكتروني ثقفني للاستفادة من تمويلات منصة سلفة الإلكترونية في المملكة.

شروط تمويل سدد ديونك الميسر من سلفة

تقدم منصة سلفة هذا التمويل بهدف مساعدة المواطنين في حل أي أزمة مفاجئة أو طارئة، ويمكن لكل مواطن تتوافر فيه شروط سلفة للتمويل الحصل علي هذا التمويل الميسر، فإن شروط التمويل تكون ميسرة كالتالي:

أن يكون كل مواطن متقدم من حاملي الجنسية السعودية في المملكة.

لابد أن يتراوح عمر أي مواطن بين 18 و60 عام، ملحوظة يحسب العمر بالتاريخ الهجري لجميع المواطنين.

يكون المواطن من ذوي الأهلية الكاملة.

يجب أن يكون من العاملين ومازال بالعمل.

فترة عملة لابد ألا تقل عن الفترة المحددة في كلا القطاعين، حيث الفترة المحددة بالقطاع الخاص ستة أشهر، أما فترة العمل في القطاع الحكومي لا تقل عن ثلاثة أشهر.

أن لا يقل الدخل الشهري لدي كل متقدم عن الحد الأدنى وهو 4 ألاف ريال سعودي.

خطوات طلب التمويل من منصة سلفة

هناك العديد من المميزات التي تتمتع بها منصة سلفة الإلكترونية، فإن من أهم مميزات المنصة أن تكون فترة سداد التمويلات ميسرة لجميع المواطنين، فإن خطوات التقدم لطلب تمويل سداد الديون للمواطنين بالمملكة تكون كالتالي: