الاستعلام عن أهلية دعم ساند برقم الهوية الوطنية gosi.gov.sa

الاستعلام عن أهلية دعم ساند، حيث يعتبر برنامج ساند من أهم البرامج الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث وفرت الحكومة السعودية برنامج ساند في المملكة العربية السعودية، من أجل العمل علي تقديم رعاية خاصة للعامل السعودي وللأسرة الخاصة به، وذلك خلال الفترة الخاصة بتعطله عن العمل، بسبب التعرض الي بعض الظروف الخارجة عن إرادته، ويهدف البرنامج علي العمل علي سد ومعالجة الفجوة الانتقالية بين الجمع بين وظيفتين، ويتم ذلك عبر تحديد الحد الأدنى للدخل، حتي يستطيع المواطن أن يقوم بتوفير حياة كرمية له ولأسرته، مع مساعدته علي توفير تدريب مميز وإعانته علي البحث عن عمل آخر بالمملكة، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن أهلية دعم ساند.

الاستعلام عن أهلية دعم ساند

عملت هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية علي التأكيد على بعض الخطوات، التي من خلالها يتم التحقق من الأهلية الخاصة بالحصول على دعم ساند من جانب الهيئة، وذلك لعملاء النظام الخاص بالتأمينات الاجتماعية، علي أن يتم التحقق من أهلية سند بالخطوات التالية:

يتم التحقق من الأهلية من خلال الدخول على الرابط التالي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يجب الضغط علي تبويب “خدمات المشتركين”.

ثم الضغط علي خدمة “التحقق من الأهلية”.

ثم يقوم كل مستفيد بإدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد له.

سوف تقوم المنصة بعرض تفاصيل التفاصيل الخاصة بالأهلية لكل مستفيد سواء من حيث القبول أو عدم التأهيل.

كيفية التقديم في دعم ساند النقدي

وضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأنه يستطيع أي مستفيد أن يقوم باختيار خدمة التقديم في دعم ساند علي أن يكون من المشتركين في نظام التأمينات، ويتم ذلك من خلال الخطوات الأتية:

يجب الدخول إلكترونياً عي حساب التأمينات أونلاين.

يجب علي كل مستفيد أن يقوم باختيار تبويب “التعطل عن العمل”.

ثم التوجه الي اختيار تبويب “طلب ساند”.

يجب علي كل مستفيد أن يقوم بإدراج الرقم الخاص بالحساب البنكي بطريقة صحيحة، ثم الضغط علي إرسال الطلب.

وبذلك يكون قد تم التقديم في دعم ساند التعطل عن العمل بطريقة صحيحة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالهيئة.