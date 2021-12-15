نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية على رتبة جندي بقوات أمن المنشآت السعودية 1443هـ

نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية على رتبة جندي بقوات أمن المنشآت وزارة الداخلية السعودية تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021م الموافق 11 جمادى الأولى 1443هـ، من قبل لجنة الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة، والتي تم الإعلان عنها من قبل وفق شروط التقديم والتسجيل والقبول، وقد تم اليوم الإعلان عن نتائج القبول النهائي للمقبولين بقوات أمن المنشآت، وقد تم إرسال رسائل نصية للمقبولين على هواتفهم الجوالة وتحديد موعد الحضور للمركز، مع الحرص على إحضار كافة الأوراق المطلوبة ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وشروط الحضور المعلن عنها.

نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية 1443هـ

إضافة لما سبق فعلى المتقدمين المقبولين على رتبة جندي في وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة، الإلتزام التام بعدد من التعليمات الهامة نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا ممنوع دخول كافة الأدوية الطبية عند دخول المركز، وفي حال ضرورة حضور الدواء يتم الإفصاح عنها قبل الدخول. كذلك ممنوع تمامًا إحضار أي ملابس مدنية منها الشماغ أو الثوب أو النظارات الشمسية كذلك الأدوات الحادة إلخ… أيضًا من المننوع دخول التبغ والدخان وأيضًا الكاميرات وأجهزة الاتصالات والتصوير، والأجهزة الذكية بجميع أنواعها لمركز او داخل المعهد. كما يمنع حضور المتقدم المقبول بسيارته الخاصة أو دخول أي سيارة إلى المركز كذلك يمنع الوقوف بجانب أسوار المعهد أو المركز. كذلك وجب العلم بأن الدورة الحالية سبكون مدتها 3 شهور داخلية دون الخروج أو الزيارات، بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية وبذل جهد للتصدي لجائحة كورونا. في النهاية يشترط دخول امقبولين الدورة أن يكونوا حاصلين على لقاح كورونا بجرعتيه، ويظهر بحالة محصن، مع استثناء الفئة المستثناه من اللقاح.

الأوراق والمستندات المطلوب تجهيزها

وعن المستندات الواجب تجهيزها حين الحضور للمركز أو المعهد نذكر منها التالي:

أولًا الهوية الوطنية الأصل منها، إضافة إلى 4 صور وتكون سارية. كذلك إحضار 4 صور من مقاس 3×4 ويكون المتقدم حليق الرأس درجة صفر ويرتدي الزي المخصص للدورة، مع الحرص على أن تكون خلفية الصورة لونها أبيض. أيضًا شرط أن يتم كتابة اسم المتقدم والسجل المدني في خلف كل صورة من الأربعة المقدمين. شرط احضار آبيان حساب بنكي للمتقدم على رتبة جندي، ويكون الحساب مفعل وساري. لابد من احضار دفتر عدد 100 ورقة، أيضًا قلمين بلون أزرق، و ملف علاقي لون أخضر. في النهاية يتم حضور المتقدم المقبول إلة المركز مرتدي لبس رياضي المقرر له في متطلبات دخول الدورة بالفقرة 1.

كيفية الاستعلام عن نتائج المقبولين النهائية على رتبة جندي 1443هـ

ولراغبي الاستعلام عن نتيجة القبول النهائية للدورة التدريبية اتباع الخطوات التالية: