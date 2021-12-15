نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة إحسان كمستفيد وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد ، في الفترة الأخيرة اتجهت محركات البحث في جوجل من مجموعة كبيرة من الأشخاص داخل المملكة العربي السعودية لمعرفة كيفية التسجيل في منصة إحسان كمستفيد يتمكن من الحصول على هذا الخدمات التي تقدمها هذه المنصة ، ولمن مازال لا يعرف ماهي منصة إحسان فهي منصة تعمل على تسهيل حياة الكثيرين من المواطنين الذين يعانون من تعسر في الدخل المادي واحتياجات الحياة، كما تعمل على تحسين مستواهم المعيشي والمالي وهي أيضا تقوم بتلقي تبرعات من أصحاب الأعمال الخيرية ومن الأشخاص ميسورين الحال ويرغبون في التبرع لمحدودي الدخل في المملكة وتقوم بتوصيلها لمستحقيها ودائما تزداد هذه التبرعات في أيام الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، وسوف نتعرف علي المزيد من المعلومات حول منصة إحسان من خلال موقع ثقفني أهمها طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد.

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

لكل مواطن سعودي يريد معرفة كيف اسجل في منصة إحسان كمستفيد عليه بالقيام بفتح حساب خاص به عليها لكي يتمكن من الحصول علي الدعم المقدم منها والاستفادة من جميع الخدمات المعلنة، وفتح حساب جديد كمستفيد يجب إتباع كافة الخطوات التالية:

يتم الدخول المباشر للمواطن على البوابة الإلكترونية الرسمية منصة إحسان كمستفيد.

اختيار أيقونة تسجيل والضغط عليها.

اختيار أيقونة إنشاء حساب والنقر عليها.

إدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة الخاصة بالمواطن مثل: (الاسم الرباعي الخاص به ، البريد الإلكتروني ، إدخال رَقَم الجوال ، رَقَم الهُوِيَّة الوطنية).

ثم القيام باختيار أيقونة تنشيط الحساب من خلال البريد الإلكتروني الذي قام المواطن بتسجيله.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمواطن والنقر عليها.

شروط التسجيل في منصة إحسان

علي من يرغب في التسجيل في منصة إحسان في المملكة العربية السعودية للاستفادة من خدماتها؛ قامت المنصة الإلكترونية بوضع عدد من الشروط الواجب توافرها حتي يتمكن من الحصول على كل ما تقدمه من خِدْمَات وتكون عملية التسجيل صحيحة، وتكون هذه الشروط كما يلي:

لابد أن يكون صاحب الطلب يمتلك بريد إلكتروني ساري المفعول حتى يتمكن من عملية التسجيل بنجاح.

إذا كان المواطن لا يمتلك رقم جوال خاص به وهو لم يكن موجوداً في المملكة لا يجب قيامه بالتسجيل في هذه المنصة.

يكون التواصل بالمواطن من خلال منصة إحسان كمستفيد الإلكترونية.

لا يحق للمواطن المستفيد من هذه التبرعات من أبناء المملكة فقط.

طريقة التبرع عبر منصة إحسان

علي صعيد آخر يوجد الأشخاص الراغبين في التبرع من خلال منصة إحسان، حيث تختلف خطوات التبرع عن خطوات التسجيل لذلك سوف نعرض تلك الطريقة التي يمكن من خلالها إتمام عملية التبرع عبر المنصة:

قيام المواطن المتبرع بالدخول المباشر على المنصة الرئيسية الإلكترونية الخاصة بمنصة إحسان الخيرية.

قيام المواطن باختيار أيقونة متبرع والنقر عليها.

قيام المواطن باختيار الحالة التي يقوم بتقديم التبرع لها.

سيظهر للمتبرع كافة البيانات الخاصة بالمواطن الذي قام باختياره ومن هذه البيانات رقم الجوال الخاص به و المبلغ المطلوب.

يجب أن يتم وضع المبلغ المالي المحدد بالعملة السُّعُودية.

على المواطن المتبرع بتسجيل كافة البيانات الخاصة به.

التبرع السريع عبر منصة إحسان

يجب الدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة إحسان السعودية.

اختيار أيقونة التبرع السريع من أعلي الشاشة يمينا.

القيام باختيار أيقونة (فرجت أو فرص عامه).

قيام المواطن بتسجيل قيمة المبلغ المالي الذي يريد التبرع به.

اختيار أيقونة (تبرع الآن) والنقر عليها.

ومن خلال أيقونة تبرع الآن يتم تسجيل جميع البيانات والمعلومات ووسيلة الدفع التي اختارها والضغط عليها.

اختيار أيقونة ( إنهاء عملية التبرع) والنقر عليها.

وبذلك نكون قد تمت عملية التبرع بنجاح.

نرجو أن نكون قد قدمنا لكم كافة المعلومات والخطوات التسجيل في منصة إحسان الإلكترونية بشكل مفصل وواضح لكل مواطن يريد الحصول على هذه المعلومات والاستفادة منها.