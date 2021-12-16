تعرفوا معنا على نظام العمل الجديد للموظفين بالإمارات

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عمر شويل - جدة نظام العمل الجديد بالإمارات للموظفين، قامت إدارة الموارد البشرية بالإمارات مؤخرًا بالقيام بالعديد من الدراسات التي تتعلق بنظام العمل الإماراتي، وذلك بشأن معرفة نتائج هذا النظام لرفع إنتاجية العاملين في الإمارات للحصول على نتائج أفضل، لهذا قد قررت نظام عمل أسبوعي جديد بهدف القيام بدمج اقتصاد الإمارات مع الكثير من الاقتصادات الأخرى وكذلك أسواق العمل العالمية والتعزيز من موقع دولة الإمارات، وفيما يلي نعرفكم على بعض التفاصيل الخاصة بنظام العمل الأسبوعي الجديد بالإمارات.

نظام العمل الجديد في الإمارات

نظام العمل الجديد المعلن عنه في الإمارات يهدف إلى الكثير من النقاط الإيجابية سواء كانت للسوق والاقتصاد الإماراتي أو للموظفين، فهو يسعى لزيادة الإنتاجية والتماشي مع الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية والتي تعمل بدايةً من الاثنين حتى الجمعة فقط، أما للموظفين فهي فرصة جديدة لهم لكي يكون لهم المزيد من الوقت لأنفسهم للاستمتاع بما يريدون القيام به سواء كان استكمال دراستهم أو السفر أو البقاء مع العائلة.

حيث أنه من خلال هذا النظام سيكون هناك عطلة إضافية هي يومين ونصف يوم عطلة لجميع الموظفين، مما يعني أنها ستكون ذات تأثير إيجابي واضح على العاملين بالإمارات، وتزيد فرص توطيد العلاقات بين الأسر وتوفر قدر أكبر من الراحة النفسية للأشخاص.

أيام وأوقات العمل بنظام العمل الأسبوعي الجديد

بمشيئة الله من المفترض تطبيق نظام العمل الجديد في الإمارات بداية من العام الجديد من شهر يناير 2022 في الأول من الشهر، وبموجب هذا النظام سيكون يومي السبت والأحد إجازة رسمية ويوم الجمعة نصف يوم عمل فقط أي أن أوقات العمل ستكون أربعة أيام ونصف يوم فقط بدايةً من الاثنين للخميس من كل أسبوع، ومن ذلك سيتم إعطاء الموظفين يوم الأحد التالي لليوم الأول من الشهر إجازة رسمية.

مع العلم أن عدد ساعات الدوام الفعلي في الإمارات هي ثماني ساعات كاملة ولكن في يوم الجمعة سيكون الدوام فترته أربع ساعات ونصف ساعة فقط، وبذلك تبدأ ساعات العمل في الإمارات من السابعة والنصف صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا ولكن بيوم الجمعة ينتهي الدوام في الثانية عشر ظهرًا لبدء صلاة الجمعة في الواحدة والنصف ظهرًا بجميع المساجد.