رابط التقديم في وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن الإدارية والتقنية للسعوديين 1443ھ

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عمر شويل - جدة رابط التقديم في وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن زادت البحث خلال الساعات الماضية على محركات البحث بشكل ملحوظ البحث عن وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن الإدارية والتقنية للسعوديين بعد أن تم الإعلان عنها على صفحات التواصل الاجتماعي من خلال منصة بوابة الوظائف، هذه الوظائف موجه لجميع المواطنين السعوديين الحاصلين على مؤهل عالي حاملي البكالوريوس، كما أعلن برنامج ضيوف الرحمن على احتاجه للعديد من التخصصات المختلفة في محافظة جدة و الرياض، وبالفعل تم فتح باب التقديم للتوظف ضيوف الرحمن لهذا لابد من تتوافر به شروط الوظيفة سرعة التقديم قبل الاكتفاء بالعدد المطلوب.

رابط التقديم في وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن الإدارية 1443

أعلن برنامج ضيوف الرحمن عن وجود العديد من الوظائف الخالية في مختلف المجالات و التخصصات في جدة و الرياض، سيتم التقديم إلكتروني من خلال الرابط الخاص ببرنامج ضيوف الرحمن، وخطوات التقديم هي:

أولاً قم بالتوجه إلي الرابط الرسمي للتقديم على وظائف ضيوف الرحمن.

قم بالضغط على التقديم الآن.

سيطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات.

الضغط على تقديم الطلب.

شروط التقديم في وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم في وظائف ضيوف الرحمن الإدارية والتقنية للسعوديين، والشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي حاملي بكالوريوس.

أن يكون من سكان المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون له خبرة سابقة لا تقل عن 3 سنوات.

إجادة المتقدم في استخدام الحاسب الآلي بالأخص برنامج مايكروسوفت.

الوظائف المطلوبة في تقديم وظائف الرحمن الإدارية

مدير مساعد التخطيط الاستراتيجية في الرياض، يتطلب المؤهلات التالية:

إدارة أعمال.

علم المعلومات.

الاقتصاد.

هندسة.

مدير قسم إدارة الإدارة في جدة، يتطلب المؤهلات التالية:

علم المعلومات.

إدارة أعمال.

اقتصاد.

إحصاء.

هندسة صناعية.

موعد التقديم في وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن

بدء فتح باب التقديم في وظائف ضيوف الرحمن الإدارية والتقنية للسعوديين بداية من يوم الأربعاء الموافق 19 ربيع الثاني 1443 ھ أي 24 من نوفمبر 2021 م ويستمر فتح باب التقديم حتى استكمال العدد المطلوب.