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عمر شويل - جدة تسجيل الإسكان التنموي charity.housing.sa للمواطن السعودي محدود الدخل والذي يتلقى راتب الضمان الاجتماعي شهريا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تقوم وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحل مشكلة توفير السكن المناسب والآدمي لمواطني المملكة معدومي الدخل أو ذوي الدخل المنخفض ضمن برامج المملكة التضامنية لتوفير الخدمات المناسبة للمواطن السعودي وفق خطط المملكة للنهوض ورفع المستوى المعيشي لكل فرد وخاصة المحتاجين منهم.

تسجيل الإسكان التنموي charity.housing.sa وزارة الإسكان برقم الهوية (أفراد – منشأة – جمعية)

تسعى مؤسسات المملكة الحكومية وأيضا الغير حكومية لتقديم الدعم المناسب لجميع فئات المجتمع، حيث تم إطلاق برامج التنمية المستدامة للنهوض بالوطن في رؤية 2030 والتي تقوم بتقديم انطلاقة جديدة للمملكة العربية السعودية، كما تم إطلاق عدد من المشروعات الاجتماعية الحكومية والخاصة لرفع عبء التنمية الذي يعتمد على رفع الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات والخدمات عن كاهل المواطن السعودي البسيط، ولذلك تقوم المؤسسات الحكومية والخاصة باستقبال تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المباشر أو غير المباشر منها.

خدمات وزارة الإسكان 2021

تقدم وزارة الإسكان شقق ومساكن لجميع فئات المجتمع السعودي، حيث تقوم بتوفير المباني لكل من الأفراد والمنشآت وكذلك الجمعيات، وتقوم بالاختصاص في جميع المعاملات السكنية باستثناء بعض قطع الأراضي، التي خرجت من إشراف الوزارة، والتي تم تخصيصها تحت تصرف الديوان الملكي السعودي ليتم توزيعها بالإشراف المباشر من وزارة الشؤون البلدية والقروية ليتم توزيعها مجانا على المشمولين بالدعم وتوفير السكن لطالبي الأراضي المجانية من الديوان الملكي السعودي.

شروط التسجيل في الإسكان التنموي بوزارة الإسكان

تقدم وزارة الإسكان الخدمات لجميع فئات الشعب بالتواصل مع الجمعيات الخيرية المنتشرة بكافة المحافظات، وتخص بالخدمات الإسكان التنموي والذي يتم تقديمه ووضع أولوية الحصول عليه لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتكون شروط الحصول على السكن والذي يتم توزيعه بطريقة الإيجار بالشروط التالية:

يكون الأولوية في تسليم شقق الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون المستفيد ليس له دخل أخر إلا راتب الضمان الاجتماعي.

يتم التسليم بنظام الإيجار على أن يتم دفع 200 ريال فقط لمعدومي الدخل ودفع 800 ريال لأصحاب الوظائف.

لا يجب التصرف في الشقق بالتأجير للغير كما لا يجب الاستحواذ عليها وعدم السكن فيها، حيث يتم متابعة الاستفادة من شقق الإسكان التنموي.

طريقة التسجيل الإلكتروني في منصة الإسكان التنموي

تتيح وزارة الإسكان بالمملكة رابط خاص لتسجيل الإسكان التنموي، على أن يتم مراجعة بيانات المستفيدين مع قاعدة البيانات العامة ومراجعة كافة المعلومات والمستندات المقدمة للتأكد من الاستحقاق: