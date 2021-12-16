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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة| 5000 ريال تمويل من منصة سلفة بدون فوائد لسداد الديون في المقال التالي
تقدم منصة سلفة الإلكلترونية العديد من الخدمات ومن أهمها تمويلات تصل إلى 5000 ريال سعودي بدون فوائد أو تحويل راتب، حيث تتميز هذه التمويلات بإنها فورية وسريعة من خلال تحميل التطبيق عبر الهاتف الجوال، ومن خلال هذا التمويل يتم سداد الديون على الشخص المتقدم ويمكن الحصول على هذا التمويل من خلال اتباع خطوات محددة نوضحها لكافة متابعينا بمجرد الدخول على الرابط الرسمي لمنصة سلفة، وأكدت المنصة من خلال صفحتها الرسمية على ضرورة توافر شروط تمويل التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين.
شروط الحصول على تمويل منصة سلفة:
أكدت منصة سلفة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من ضرورة توافر الشروط التي تسهل الحصول على التمويل الكافي لسداد الديون وتلبية احتياجات الأشخاص المستفيدين، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط التي تتلخص في:
- أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية
- يتراوح عمر الشخص المتقددم بين 18 عام حتى 60 عام
- يشترط أن يكون المواطن السعودي من أصحاب الأهلية بشكل كامل
- يشترط أن يكون المتقدم من الأشخاص العاملين وليس العاطلين
- من الضروري أن يكون دخل المتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي كحد أدنى
- يشترط أن يكون في مجال العمل في مختلف القطاعات (العام – الخاص)، في حالة أن الشخص يعمل في قطاع حكومي لا تقل مدة عمله عن 3 أشهر، وفي حالة القطاع الخاص 6 أشهر.
كيفية طلب الحصول على تمويل منصة سلفة بالخطوات:
تتميز هذه المنصة بالعديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها من قبل المنصة، وهذه الخدمة يتم الاستفادة منها من خلال الدخول على الرابط الرسمي بالخطوات:
- الدخول على الرابط الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية
- اختيار أيقونة طريقة الطلب
- يتم تحديد قيمة التمويل
- التأكد من تسجيل البيانات بشكل كامل المطلوبة (بيانات العمل – البريد الإلكتروني – رقم الهاتف).
- ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة عند التقديم
- يتم تحديد طريقة السداد
- ينتظر الشخص المتقدم بعض الوقت حتى يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها والمستندات المطلوبة
- يتم إرسال رسالة تفيد بتحويل وإيداع مبالغ التمويل في الحساب البنكي بالتاريخ والساعة
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